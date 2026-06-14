EXCLUSIV Mondialul pe care americanii l-au „ascuns“: ce nu ni se spune la televizor despre sărbătoarea fotbalului

Mondialul pe care americanii l-au „ascuns“: ce nu ni se spune la televizor despre sărbătoarea fotbalului CM 2026
Amir Kiarash
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În Europa, dar și în cele mai multe țări ale lumii, fotbalul e „sportul-rege“. În Statele Unite, e sportul ăla la care îți duci fiica după școală.

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Mondialul din 2026 are, în premieră, trei gazde (Canada, Mexic și SUA), 48 de echipe pe tablou și un total de 104 meciuri. În mod cert însă, competiția va rămâne în istorie și dintr-un alt motiv.

Pentru că SUA, țara care găzduiește cele mai multe partide din cadrul întrecerii, 78 din 104 – deci, 75% din totalul meciurilor – a „reușit“ o „performanță“ rarisimă: aceea de a „ascunde“ evenimentul cu cel mai mare impact global din lumea sportului! Poate că la fel au stat lucrurile și acum 32 de ani, când Statele Unite au organizat CM 1994, dar ce se întâmplă acum e cu atât mai surprinzător, cu cât, între 1994 și 2026, fotbalul și popularitatea acestui sport au crescut. De aici, și formatul extins al competiției actuale, unul cu 48 de naționale pe tablou. Și, totuși, pe teritoriul Statelor Unite, asistăm la un Mondial-mamut, dar „invizibil“.

Zero promovare în oraș, zero atmosferă

Dintre toate stadioanele acestui Mondial, cel mai modern se află la Los Angeles. Aici, tocmai s-a jucat meciul SUA – Paraguay, scor 4-1. Dar cine a venit din București, la Los Angeles, poate depune mărturie: capitala României e mai conectată la atmosfera turneului final decât orașul care va găzdui opt partide din această competiție!

La București, chiar și fără naționala României prezentă la CM 2026, vezi materiale promoționale, reclame pe clădiri și hipermarketuri cu produse tematice pentru turneul final. 

La Los Angeles, Cupa Mondială e, practic, inexistentă la nivel de promovare, de atmosferă. Excluzând fan-zone-ul amenajat de FIFA, poți să străbați această metropolă fără să-ți dai seama că aici are loc poate cel mai important eveniment sportiv din lume, pe picior de egalitate cu Jocurile Olimpice.

În cel mai bun caz, după o zi întreagă în Los Angeles, poți să dai de un bar mexican, care a afișat câteva însemne ale turneului final, pentru a anunța că aici se pot vedea meciurile la televizor. Atât! 

În America, știrea weekendului a fost despre... baschet!

Chiar dacă naționala Statelor Unite a pornit ca din tun la acest Mondial, zdrobind Paraguay în primul meci, această partidă a avut o mediatizare redusă. 

De fapt, în America, știrea sportivă a weekendului a fost despre... baschet! Pentru că, în urma seriei de cinci meciuri din finala NBA, New York Knicks a trecut de San Antonio Spurs, scor 4-1, și a câștigat trofeul după o așteptare de 53 de ani. Victoria celor de la Knicks a fost prezentată, în regim de „Breaking News“ și a „umbrit“ și mai mult Mondialul.

Concluzia? „Soccer-ul“, așa cum spun americanii, nu e nici măcar în Top 3 sporturi în această țară cât un continent și continuă să se remarce, mai degrabă, ca o activitate pentru fete. De aici și bilanțul naționalei feminine, cu patru titluri Mondiale și cinci medalii Olimpice de aur în palmares.

Cum au trăit americanii un meci de „soccer“, SUA - Paraguay, pe stadionul din Los Angeles și la Fan-Zone

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