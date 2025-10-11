Manchester United a deschis discuțiile pentru prelungirea contractului lui Harry Maguire, potrivit informațiilor publicate de jurnalistul Fabrizio Romano.



Fundașul englez, în vârstă de 32 de ani, mai are contract până la finalul acestui sezon, dar oficialii „diavolilor” vor să-l păstreze pentru calitățile sale de lider.



Manchester United, ofertă de prelungire pentru Harry Maguire



Maguire a fost transferat în 2019 de la Leicester pentru 87 de milioane de euro, o sumă uriașă care l-a transformat în cel mai scump fundaș din lume la acel moment. De atunci, a cucerit două trofee cu Manchester United – Cupa Angliei (2024) și Cupa Ligii (2023).



Deși a fost adesea ținta glumelor și criticilor pe rețelele de socializare pentru gafele sale și pentru viteza redusă, Maguire se pare că a rămas un jucător respectat în vestiarul echipei. Ruben Amorim, noul antrenor al lui United, l-a folosit în șase dintre cele șapte meciuri din Premier League din acest sezon.



„Manchester United este mulțumită de contribuția și de leadershipul lui Maguire”, a scris Fabrizio Romano pe X.



Manchester United are șase fundași în lot



Fundașul englez a fost aproape să plece în 2023, când West Ham i-a făcut o ofertă concretă, dar a refuzat mutarea, preferând să rămână și să lupte pentru postul de titular.



„Clubul mi-a transmis clar că nu pot pleca. Suntem într-un moment bun și cred că proiectul merge în direcția bună”, a spus Maguire pentru ESPN.



Pe postul de fundaș central Manchester United se poate baza și pe Leny Yoro, Matthjis de Ligt și Lisandro Martinez. În plus, „diavolii” îi au și pe tinerii Ayden Heaven și Tyler Fredricson, ambii promovați din academie.

