Ultimatum pentru atacantul dorit de FCSB! Când se poate realiza transferul

Gigi Becali a anunțat recent că FCSB vrea să transfere un atacant israelian, iar ținta fostei campioanei ar fi Shon Weissman, un vârf de 30 de ani cu 33 de meciuri la echipa națională, cu experiență în Spania și Italia, liber de contract după retrogradarea cu austriecii de la BW Linz.
Shon Weissman, atacantul disputat de FCSB și Beitar Ierusalim. Israelienii i-au dat ultimatum
Weissman, care ar viza "ultimul mare contract al carierei", după cum nota recent presa israeliană, este dorit și în țara natală de Beitar Ierusalim. Vicecampioana Israelului pune însă presiune și îi cere fotbalistului să ofere un răspuns cât mai rapid.
Beitar i-ar fi transmis lui Weissman că așteaptă un răspuns până săptămâna viitoare. În cazul în care acesta nu va veni, clubul se va îndrepta către alți jucători, notează Sport1.
Rămâne acum de văzut dacă Weissman va alege în următoarele zile o revenire în țara natală sau va fi mai tentat de propunerea celor de la FCSB.
Shon Weissman, golgheter în Austria și transfer în Spania pentru 4 milioane
Shon Weissman are un CV interesant, care cuprinde inclusiv 5 meciuri în LaLiga și 11 în Serie A. Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în Spania, unde a jucat la Real Valladolid și Granada, iar în Italia a evoluat pentru Salernitana.
Crescut la Maccabi Haifa, Weissman a făcut o figură frumoasă în Austria, iar în sezonul 2019/2020 a fost golgheterul campionatului, cu 20 de reușite în tricoul lui Wolfsberger.
Weissman are o experiență solidă și la echipa națională a Israelului, cu 33 de meciuri și 6 goluri până în prezent. În preliminariile EURO 2024 a fost adversarul României și a jucat jumătate de oră la partida de la București (1-1).
- 4 milioane de euro plătea Real Valladolid, în 2020, pentru a-l cumpăra pe Weissman de la Wolfsberger, după ce cucerea titlul de golgheter în Austria
- 3,5 milioane de euro a plătit Granada pentru a-l cumpăra pe israelian de la Valladolid, trei ani mai târziu
- 750.000 de euro este cota de piață actuală a lui Weissman, potrivit Transfermarkt