Ultimatum pentru atacantul dorit de FCSB! Când se poate realiza transferul

Gigi Becali a anunțat recent că FCSB vrea să transfere un atacant israelian, iar ținta fostei campioanei ar fi Shon Weissman, un vârf de 30 de ani cu 33 de meciuri la echipa națională, cu experiență în Spania și Italia, liber de contract după retrogradarea cu austriecii de la BW Linz.

Shon Weissman, atacantul disputat de FCSB și Beitar Ierusalim. Israelienii i-au dat ultimatum

Weissman, care ar viza "ultimul mare contract al carierei", după cum nota recent presa israeliană, este dorit și în țara natală de Beitar Ierusalim. Vicecampioana Israelului pune însă presiune și îi cere fotbalistului să ofere un răspuns cât mai rapid.

Beitar i-ar fi transmis lui Weissman că așteaptă un răspuns până săptămâna viitoare. În cazul în care acesta nu va veni, clubul se va îndrepta către alți jucători, notează Sport1.

Rămâne acum de văzut dacă Weissman va alege în următoarele zile o revenire în țara natală sau va fi mai tentat de propunerea celor de la FCSB.