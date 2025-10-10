Bruno Fernandes a ajuns, recent, la 100 de goluri marcate pentru Manchester United și a fost reofertat.

În acest moment cotat la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate, portughezul Bruno Fernandes mai are contract cu echipa ”diavolilor roșii” până în iunie 2027. Al Hilal l-a contactat pe Bruno Fernandes ca să-l atragă în proiectul din Arabia Saudită.

În ciuda unui contract cu multe zerouri, fotbalistul lui Manchester United a refuzat oportunitatea de a-și rotunji conturile.

Bruno Fernandes nu vrea să plece de la Manchester United

Bruno Fernandes a confirmat povestea și a dezvăluit că președintele lui Al Hiall, Fahad bin Nafel, l-a sunat personal ca să-l convingă să evolueze în următoare stagiune în Saudi Pro League.

”Președintele m-a sunat, dar i-am refuzat.

Am vorbit cu Amorim (n.r. Ruben Amorim, antrenorul principal al lui United). M-a rugat să nu mă duc. Manchester United nu a vrut să mă vândă.

Și clubul nu are nevoie de bani. Dacă voiam să plec, mă lăsau”, a spus Bruno Fernandes.

Recent, după startul neconvingător de campionat pentru Manchester United, a apărut în discuție informația conform căreia saudiții i-au reamintit de oferta din vară ibericului, însă acesta nu vrea să audă de plecarea de pe Old Trafford.

El vrea să continue în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO!

Mijlocașul portughez tocmai a marcat 100 de goluri pentru Manchester United

Bruno Fernandes a ajuns la Manchester United în ianuarie 2020 de la Sporting Lisabona pentru 65 de milioane de euro. Portughezul s-a impus rapid în axul central al compartimentului median de pe ”Old Trafford”.

În 2021, cota sa a explodat la 90 de milioane de euro. În prezent e cotat la 50 de milioane de euro, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt. În primele opt meciuri bifate pentru Manchester United în toate competițiile, Fernandes a marcat de două ori.

În total, are 298 de partide bifate pentru clubul din Manchester, exact 100 de goluri și 86 de pase decisive.

