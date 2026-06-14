Gigi Becali a făcut anunțul: starul din Superliga semnează cu FCSB

Gigi Becali a făcut anunțul: starul din Superliga semnează cu FCSB Superliga
SPORT.RO
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Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a confirmat prelungirea contractului pentru Florin Tănase. Totodată, omul de afaceri a subliniat noua direcție pe care o va urma campania de achiziții.

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Florin Tănase (31 de ani) a decis să ignore ofertele primite din Asia și va continua să joace pentru fosta campioană a României. Potrivit detaliilor oferite de finanțatorul echipei, noul angajament urmează să fie parafat în scurt timp, acordul verbal fiind deja stabilit.

„Tănase o să prelungească. N-a semnat încă, dar n-am nicio treabă, niciun fel de problemă”, a transmis Gigi Becali.

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Florin Tănase, în FCSB - FC Botoșani / Foto Sport Pictures
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Cel mai bine plătit jucător

Odată cu plecarea atacantului senegalez Mamadou Thiam la final de contract, Tănase rămâne singurul fotbalist din lot care încasează un salariu lunar de 30.000 de euro. Jucătorul, aflat la a doua experiență la FCSB după revenirea din vara anului 2024, a avut un impact major în sezonul recent încheiat. A fost cel mai bun marcator al echipei, cu 17 goluri și opt pase decisive în 51 de apariții oficiale, contribuind decisiv la titlul câștigat în stagiunea 2024-2025 și la parcursul european până în optimile Europa League.

Becali a vorbit și despre viitoarele mutări pe piața transferurilor, punctând că vor fi vizați exclusiv fotbaliști de religie creștin-ortodoxă. Decizia a fost comunicată public la scurt timp după sfințirea unei biserici pe care omul de afaceri a construit-o în Pipera.

„Eu nu sunt extremist, dar eu când vreau jucători creștin-ortodocși, nu că nu vreau… Uite, în Africa fac, am cumpărat acolo 30 de hectare, am făcut fermă, în Uganda. Că n-au copiii ouă, dar e vorba că dacă nu e ortodox, nu poți să pomenești”, a spus finanțatorul echipei.

În final, Gigi Becali s-a arătat încrezător că FCSB va reuși să-și îndeplinească obiectivele în sezonul viitor: „Și atunci am zis că atunci când o să facem o echipă numai și numai de ortodocși o să spulberăm toată Europa”, a concluzionat acesta.

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