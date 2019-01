A fost ARESTAT inaintea meciului! Un star din Premier League si-a BATUT iubita si a ajuns in spatele gratiilor! FOTO

Serge Aurier, fundasul in varsta de 26 de ani de la Tottenham, a fost arestat cu cateva ore inainte de derby-ul cu Manchester United.

Aurier, jucator adus de Tottenham de la PSG cu 30 de milioane de euro, a fost retinut pentru cateva ore chiar inainte de meciul cu Manchester United din Premier League.

Politia a fost chemata la casa lui Aurier din Hertfordshire, iar iubita jucatorului sustine ca a fost batuta de acesta. Interntionalul din Coasta de Fildes traieste cu prezentatoarea TV Hencha Voigt, cea care i-a daruit si o fetita.

Aurier a negat vehement orice tentativa de agresiune si a fost eliberat in cele din urma din arest dupa cateva ore. Jucatorul nu a fost inclus in lot de Mauricio Pochettino pentru derby-ul cu Manchester United, pierdut, scor 0-1.

"Suntem la curent cu incidentul in care a fost implicat Serge Aurier", s-a limitat sa comenteze un oficial al celor de la Spurs pentru The Sun.

Hencha Voigt e vedeta de reality show in Coasta de Fildes si una din cele mai urmarite modele de pe Instagram in Coasta de Fildes. FOTO in galeria de mai jos