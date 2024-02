Galatasaray a luat decizia finală în cazul lui Cristi Manea

În urmă cu patru zile, Galatasaray l-a vândut pe fundașul dreapta francez Sacha Boey (23 de ani) la Bayern Munchen pentru 30 de milioane de euro, transferul reprezentând un record pentru fotbalul din Turcia.

După vânzarea lui Boey, Galatasaray a demarat căutările pentru un înlocuitor, iar pe lista fundașilor dreapta s-ar fi aflat și Cristi Manea, jucătorul lui CFR Cluj. În cele din urmă, această variantă a picat, iar la formația din Istanbul va sosi experimentatul Serge Aurier (31 de ani).

Serge Aurier, ivorian care a jucat în trecut la Tottenham sau PSG, iar din septembrie 2022 e legitimat la Nottingham Forest, este alesul lui Galatasaray pentru postul de fundaș dreapta.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Galatasaray și Nottingham Forest au ajuns la un acord pentru transferul lui Serge Aurier. Cele două cluburi pun acum la punct ultimele detalii, iar mutarea ar urma să fie oficializată în scurt timp.

Crescut la Lens, Aurier a mai jucat la Toulouse, PSG, Tottenham și Villarreal. În acest sezon a strâns 13 meciuri la Nottingham Forest, iar acum se află la Cupa Africii alături de Coasta de Fildeș.

???????????? EXCL: Galatasaray agree deal to sign Serge Aurier as new right back from Nottingham Forest.

Understand clubs are checking now all documents in order to make deal happen.

Negotiations at final stages for Serge Aurier to join Gala. ???????? pic.twitter.com/ClVdx1aq9s