Colectia de MILIOANE din garajul lui Icardi. Ce limuzina de sute de mii euro i-a daruit Wandei. Galerie FOTO

Mauro Icardi isi cheltuie banii castigati in fotbal pe bolizi puternici si avioane de lux.

Icardi s-a casatorit cu Wanda, iar aceasta i-a devenit si impresar. Wanda chiar negociaza in aceasta perioada un contract nou cu Inter Milano si este nemiloasa cu conducerea clubului din Milano. Wanda vrea sa-i obtina un salariu urias, de 8 milioane de euro plus bonusuri, in timp ce chinezii care au preluat Inter s-au oprit cu oferta lor la 6 milioane de euro pe sezon.

Icardi are nevoie de o marire ca sa-si intretina stilul de viata de lux. El o conduce pe Wanda in cei mai puternici bolizi si are chiar si un mic avion privat.

Pentru ca ii este alaturi si il ajuta in cariera, Icardi i-a facut Wandei cadou o limuzina Bentley Bentayga de 200.000 de euro.

Lamborghini Huracan, Range Rover Sport, Rolls Royce Ghostsau Hummer H2 sunt alte masini din colectia de peste 1 milion de euro din garajul golgheterului lui Inter Milano.

vara, in vacante, Icardi si Wanda petrec timpul pe un yacht din sudul Italiei. Toata "petrecerea" s-ar putea muta in Spania, daca Wanda nu ajunge la o intelegere cu Inter. "Am oferte de la Real Madrid si Barcelona", anunta Wanda recent, dupa o runda nereusita de negocieri cu sefii lui Inter.

Vezi imagini cu masinile lui Icardi in galeria de mai jos