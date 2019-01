A venit dupa Man? Un antrenor LEGENDAR a venit la antrenamentul FCSB din Spania. Galerie FOTO

FCSB a avut un invitat de onoare la antrenamentul de la Marbella.

FCSB se pregateste timp de doua saptamani in Spania pentru retur, cand va lupta cu CFR pentru un nou titlu in Liga 1. Teja are misiunea de a aduce rezultate, dar si jocul spectacol pentru echipa lui Becali.

Patronul FCSB spera ca jucatori precum Dennis Man, Florinel Coman, Florin Tanase sau Morutan sa creasca in valoare sub comanda lui Teja si sa fie vanduti pe sume de record.

Perlele lui Becali au fost urmarite la antrenamentul de azi de legendarul antrenor sarb Radomir Antic, fost antrenor la Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona sau nationala Serbiei.

Ultima data, Antic a antrenat in China, la un un club milionar, Hebei China Fortune.

Sarbul l-a antrenat pe Hagi si nu a uitat de fostul sau elev. Vedeti ce spune Antic despre vizita surpriza in cantonamentul FCSB si relatia cu Hagi la Sport PROTV, ora 20:00.