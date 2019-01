SIMONA HALEP a rabufnit in meciul cu Kanepi! Ce gest a facut catre propria echipa. FOTO

Simona Halep a avut parte de un debut dificil la Australian Open. Cosmarul Kaia Kanepi s-a intors si s-a impus in primul set, unul echilibrat, decis in tie-break.

Simona Halep a salvat doua mingi de set, insa in tie-break a cedat. La 6-6, Simona s-a descatusat si s-a bucurat asa cum o face de obicei.

La finalul setului, Simona s-a dus nervoasa catre scaunul ei si a gesticulat nemultumita catre propria echipa.



