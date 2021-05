Real Madrid a pus ochii pe unul dintre jucatorii lui Tottenham! Fotbalistul care este dorit pe Santiago Bernabeu

Clubul madrilen isi pregateste campania de achizitii pentru sezonul viitor.

Real Madrid doreste sa isi betoneze apararea pentru urmatorul an competitional. Din cauza problemelor medicale, madrilenii au suferit in acest compartiment. In acest sezon, Carvajal, Ramos si Varane au lipsit in meciurile importante din cauza accidentarilor.

Real Madrid a pus ochii pe Serge Aurier, conform Mundo Deportivo. Fundasului dreapta ii expira contractul cu Tottenham in vara anului viitor si nu doreste sa isi prelungeasca intelegerea cu clubul londonez.

Aurier l-ar fi sunat pe Varane pentru a se interesa de cum este atmosfera la Real, potrivit aceleiasi surse.

Cota fotbalistului ivorian este accesibila. Potrivit Transfermarkt, jucatorul valoreaza 20 de milioane de euro, iar Florentino Perez poate plati mai putin, avand in vedere ca Aurier intra in ultimul an de contract.

Real a avut de suferit in acest sezon cu postul de fundas dreapta. Carvajal si Vasquez s-au accidentat din nou, iar in ultimele 4 meciuri care decid campioana in Spania, Zidane nu va putea conta pe ei.

Aurier a evoluat in 27 de meciuri pentru Tottenham in acest sezon in toate competitiile. A reusit sa marcheze de doua ori si sa ofere 3 pase decisive.