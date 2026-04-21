30 de milioane de euro pentru înlocuitorul lui Salah la Liverpool

După pista Yan Diomande, „cormoranii” au intrat pe o variantă neașteptată. Ar fi vorba despre Randal Kolo Muani, informează La Gazzetta dello Sport.

Atacantul francez, legitimat la PSG, nu mai intră în planurile clubului și ar putea fi cedat pentru aproximativ 30 de milioane de euro, mult sub suma de 95 de milioane plătită în trecut de parizieni.

30 de milioane pentru înlocuitorul lui Salah la Liverpool

Împrumutat în acest sezon la Tottenham, Kolo Muani nu a convins pe deplin, cu cinci goluri și patru pase decisive în 36 de meciuri.

Totuși, Liverpool vede în el o variantă mai accesibilă financiar, într-o vară în care clubul trebuie să vândă pentru a putea cumpăra.