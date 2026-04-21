30 de milioane de euro pentru înlocuitorul lui Salah la Liverpool

Liverpool pregătește reconstrucția după plecarea lui Mohamed Salah.

După pista Yan Diomande, „cormoranii” au intrat pe o variantă neașteptată. Ar fi vorba despre Randal Kolo Muani, informează La Gazzetta dello Sport.

Atacantul francez, legitimat la PSG, nu mai intră în planurile clubului și ar putea fi cedat pentru aproximativ 30 de milioane de euro, mult sub suma de 95 de milioane plătită în trecut de parizieni.

30 de milioane pentru înlocuitorul lui Salah la Liverpool

Împrumutat în acest sezon la Tottenham, Kolo Muani nu a convins pe deplin, cu cinci goluri și patru pase decisive în 36 de meciuri. 

Totuși, Liverpool vede în el o variantă mai accesibilă financiar, într-o vară în care clubul trebuie să vândă pentru a putea cumpăra.

Pe lista scurtă se află și Yan Diomande, revelația din Bundesliga, dar transferul acestuia ar costa mult mai mult, în jur de 70-75 de milioane de euro, după cum Sport.ro v-a explicat aici.

Revenind la Kolo Muani, francezul are în CV echipe precum Juventus, Nantes, Frankfurt, Tottenham sau US Boulogne.

Deși alături de PSG a câștigat Liga Campionilor, două titluri, o Cupă și o Supercupă a Franței, cele mai bune cifre le-a avut la Frankfurt, unde și-a trecut în cont 26 de goluri și 17 pase decisive în 50 de meciuri.

Revenind la Liverpool, „cormoranii” ocupă locul #5 în Premier League, cu 55 de puncte. Următorul meci este programat pe 25 aprilie, nu mai devreme de ora 17:00, pe teren propriu, contra celor de la Crystal Palace. Partida va fi transmisă în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

