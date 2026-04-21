Deși vara trecută despărțirea părea iminentă, „regizorul” de la mijlocul terenului este acum gata să continue pe San Siro. Potrivit jurnaliștilor din Peninsulă, tehnicianul român a fost factorul decisiv în schimbarea de atitudine a jucătorului.

„A fost o vreme când se imagina fericit pe Bosfor, suspendat între Est și Vest. Galatasaray pare acum un pas în spate. Calhanoglu vrea să își continue încă un pic viața italiană. Cel puțin încă un an, apoi cine știe”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

Planurile lui Cristi Chivu pentru linia mediană

Contractul fotbalistului turc expiră în anul 2027. În acest moment, conducerea clubului milanez analizează două scenarii: fie nu semnează o prelungire și îl lasă să ajungă la finalul actualei înțelegeri, fie îi oferă un nou acord pe termen scurt.

Antrenorul român a jucat un rol inportant în decizia lui Calhanoglu de a continua la Inter: „Scadența din 2027 ar presupune o mică reînnoire, o ajustare tactică, pentru că acesta este obiceiul interist de a evita despărțirile dureroase pe gratis, dar cazul lui Hakan este diferit de toate celelalte și motivul are cinci litere: Chivu.

Este antrenorul care l-a ales, l-a așteptat, l-a sfătuit și acum îl leagă de scaun. Românul ar dori să construiască în sezonul viitor o linie mediană cu o structură diferită, un compartiment mai fizic și mai intens, dar în același timp a înțeles că nici în acest proiect de reînnoire nu poate face abstracție de Calhanoglu”, a notat sursa citată mai sus.

Astfel, chiar dacă antrenorul român pregătește o restructurare a echipei pentru stagiunea viitoare, internaționalul turc este considerat în continuare o piesă indispensabilă în angrenajul „nerazzurrilor”.