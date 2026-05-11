Potrivit presei din Italia, scouterii lui Manchester United au fost prezenți din nou pe San Siro la înfrângerea suferită de Milan cu Atalanta, scor 2-3.

A fost a doua partidă monitorizată de reprezentanții lui United într-un interval scurt, după derby-ul cu Juventus de la finalul lunii aprilie.

Milan e gata să negocieze

Deși Leao are o clauză de reziliere uriașă, de 175 de milioane de euro, italienii susțin că oficialii „rossonerilor” ar accepta o sumă mult mai mică pentru transferul său.

Conform informațiilor apărute în Italia, aproximativ 50 de milioane de euro ar putea fi suficienți pentru ca portughezul să plece în Premier League.

Atacantul traversează una dintre cele mai dificile perioade de când joacă la Milan. În actualul sezon, Leao a marcat de zece ori și a oferit trei pase decisive în 30 de meciuri, însă nu a mai înscris din luna martie.