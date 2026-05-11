Cele două condiții puse de Jose Mourinho pentru a semna cu Real Madrid

Real Madrid a bifat încă un sezon sub așteptări, care a culminat cu o degringoladă totală la formația de pe Santiago Bernabeu. 

După demiterea lui Xabi Alonso, Florentino Perez a decis ca Alvaro Arbeloa să fie promovat de la echipa a doua a madrilenilor, însă tehnicianul nu a reușit să controleze vestiarul plin de staruri.

Tensiunile au atins cote maxime în ultima perioadă. Antonio Rudiger l-a lovit cu palma pe tânărul Carreras, iar Federico Valverde și Aurelien Tchouameni s-au luat la bătaie în vestiar. În urma incidentului, Valverde a fost spitalizat.

Din acest motiv, șefii de pe ”Bernabeu” consideră că sunt necesare schimbări masive la echipă, iar, după ce Real Madrid a pierdut titlul în fața Barcelonei, primul sacrificat va fi chiar Alvaro Arbeloa. Perez vrea să aducă pe bancă un nume greu, iar presa din Spania a scris că alesul președintelui de la Real Madrid este nimeni altul decât Jose Mourinho, tehnicianul care i-a mai pregătit pe madrileni în perioada 2010-2013 și care, în prezent, se află pe banca celor de la Benfica.

Potrivit AS.com, Jorge Mendes, agentul lui Jose Mourinho, s-a întâlnit deja cu reprezentanții lui Real Madrid, însă discuțiile nu au avansat deocamdată, iar acest lucru nu se va întâmpla până la finalul sezonului, așa cum a anunțat chiar și antrenorul. Deocamdată, între Jose Mourinho și conducerea lui Real Madrid nu au avut loc contacte directe, iar antrenorul are pe masă prelungirea contractului cu Benfica.

Conform sursei citate, chiar dacă se simte bine la Benfica, Jose Mourinho nu exclude să o preia pe Real Madrid, însă pune două condiții ca acest lucru să se concretizeze. În primul rând, Jose Mourinho vrea să fie el cel care decide ce poziții din echipă vor fi întărite. Tehnicianul portughez nu are însă pretenția ca el să fie cel care să aleagă jucătorii. În primul său mandat la Real Madrid, Mourinho a contribuit la transferul unor jucători precum Luka Modric, Sami Khedira sau Mesut Ozil.

A doua condiție pusă de Mourinho are legătură cu structura internă a clubului și cu ierarhia primei echipe. Antrenorul vrea ca fiecare persoană din jurul primei echipe să aibă un rol bine stabilit și să fie evitate tensiunile dintre jucători și membrii staff-ului tehnic.

Pentru a-l aduce pe bancă pe Jose Mourinho, Real Madrid va trebui să achite clauza de reziliere pe care tehnicianul portughez o are la Benfica și care se ridică la aproximativ trei milioane de euro.

Jose Mourinho: ”Nu am avut nicio discuție cu Real Madrid!”

Jose Mourinho a negat faptul că au existat negocieri între el și Florentino Perez, legendarul președinte al lui Real Madrid, în legătură cu preluarea băncii tehnice. ”The Special One” nu exclude însă ca acestea să se concretizeze, însă doar după ultimul meci al sezonului al Benficăi.

Se vorbește mereu despre Real Madrid, dar eu încerc să evit acest subiect. Nu am avut nicio discuție nici cu președintele, nici cu persoane importante de la Real Madrid.

În ultima parte a sezonului, nu negociez cu nimeni. Nu am avut niciun contact cu Real Madrid și 

până la ultimul meci din campionat nu voi avea.

După aceea va exista o săptămână în care voi avea libertatea să vorbesc cu oricine consider de cuviință”, a spus Jose Mourinho în cadrul unei conferințe de presă.

