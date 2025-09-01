Randal Kolo Muani a semnat cu Spurs și urmează să fie prezentat la formația pregătită de Thomas Frank.

Kolo Muani a semnat cu Tottenham

Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist talian Fabrizio Romano: ”Randal Kolo Muani tocmai a semnat contractul cu Tottenham și este noul jucător al lui Spurs”.

Cele două cluburi au bătut palma pentru împrumutul jucătorului de 26 de ani. Tottenham nu va avea o clauză obligatorie de cumpărare, însă englezii vor avea opțiunea de a-l transfera definitiv pe Kolo Muani.

30 de milioane de euro este cota de piață a lui Kolo Muani, potrivit Transfermarkt.

În a doua jumătate a sezonului trecut, Kolo Muani a evoluat sub formă de împrumut la Juventus, însă a primit o medalie de câștigător al Champions League pentru evoluțiile cu PSG din prima parte a stagiunii.

