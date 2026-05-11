Turcii și-au amintit de Bogdan Stancu. De ce a plecat, de fapt, atacantul român de la Galatasaray

Transferul lui Bogdan Stancu la Galatasaray, realizat în iarna sezonului 2010-2011 pentru 5,5 milioane de euro, continuă să suscite discuții printre suporterii grupării Cim Bom. Plecarea prematură a fotbalistului nu ar fi fost cauzată exclusiv de evoluțiile sale, ci a fost mai degrabă influențată de regulamentele stricte din campionatul Turciei privind limitarea numărului de jucători străini.

Așteptări uriașe, context nefavorabil

Burak Eren, un cunoscut blogger și suporter al celor de la Galatasaray, a rememorat pe platforma X contextul în care internaționalul român a ajuns pe stadionul Ali Sami Yen.

„Bogdan Stancu avea 24 de ani când a ajuns la Galatasaray. Ieșise din statutul de tânără speranță, dar era un nume important în România. Făcuse o treabă bună în tricoul Stelei, așa că a venit pentru aproximativ 5,5 milioane de euro. A fost un sezon slab, au vrut să se ridice prin mutările din iarnă, au cheltuit mult, dar nu s-a putut preveni eșecul și s-a creat un mediu dificil”, a scris fanul turc.

Suma mare de transfer a reprezentat o presiune suplimentară pentru jucătorul român, mai ales în comparație cu celălalt transfer sosit din campionatul României în acea perioadă, Emmanuel Culio.

„Așteptările sunt firește mari de la un fotbalist pe care plătești o asemenea sumă. Stancu a jucat o jumătate de sezon și a marcat doar două goluri. Culio a ieșit în evidență atunci, era o afacere fără costuri mari. Prin urmare, neavând așteptări uriașe, Culio a fost iubit în acea echipă slabă. Stancu nu a putut satisface acele așteptări și a căzut brusc în dizgrație. Să renunți în șase luni la un jucător pe care ai plătit o astfel de sumă este o greșeală”, a explicat acesta.