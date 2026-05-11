Turcii și-au amintit de Bogdan Stancu. De ce a plecat, de fapt, atacantul român de la Galatasaray

Turcii și-au amintit de Bogdan Stancu. De ce a plecat, de fapt, atacantul român de la Galatasaray Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fanii turci au analizat retroactiv scurta perioadă petrecută de atacantul român la Istanbul, scoțând la iveală motivul real al plecării.

TAGS:
Bogdan StancuGalatasarayFCSB
Din articol

Transferul lui Bogdan Stancu la Galatasaray, realizat în iarna sezonului 2010-2011 pentru 5,5 milioane de euro, continuă să suscite discuții printre suporterii grupării Cim Bom. Plecarea prematură a fotbalistului nu ar fi fost cauzată exclusiv de evoluțiile sale, ci a fost mai degrabă influențată de regulamentele stricte din campionatul Turciei privind limitarea numărului de jucători străini.

Așteptări uriașe, context nefavorabil

Burak Eren, un cunoscut blogger și suporter al celor de la Galatasaray, a rememorat pe platforma X contextul în care internaționalul român a ajuns pe stadionul Ali Sami Yen.

„Bogdan Stancu avea 24 de ani când a ajuns la Galatasaray. Ieșise din statutul de tânără speranță, dar era un nume important în România. Făcuse o treabă bună în tricoul Stelei, așa că a venit pentru aproximativ 5,5 milioane de euro. A fost un sezon slab, au vrut să se ridice prin mutările din iarnă, au cheltuit mult, dar nu s-a putut preveni eșecul și s-a creat un mediu dificil”, a scris fanul turc.

Suma mare de transfer a reprezentat o presiune suplimentară pentru jucătorul român, mai ales în comparație cu celălalt transfer sosit din campionatul României în acea perioadă, Emmanuel Culio.

„Așteptările sunt firește mari de la un fotbalist pe care plătești o asemenea sumă. Stancu a jucat o jumătate de sezon și a marcat doar două goluri. Culio a ieșit în evidență atunci, era o afacere fără costuri mari. Prin urmare, neavând așteptări uriașe, Culio a fost iubit în acea echipă slabă. Stancu nu a putut satisface acele așteptări și a căzut brusc în dizgrație. Să renunți în șase luni la un jucător pe care ai plătit o astfel de sumă este o greșeală”, a explicat acesta.

  • Bogdan stancu
×
Performanta FANTASTICA a lui Bogdan Stancu! E pe 3 in topul golgeterilor DECENIULUI din Turcia! E peste fotbalisti cu nume URIASE trecuti pe la gigantii din Istanbul
ÎNAPOI LA ARTICOL

Victima limitei de jucători străini

Deși antrenorul Fatih Terim își dorea să îl păstreze pe jucătorul român, polivalența sa nu a fost suficientă pentru a-l salva în fața reglementărilor restrictive impuse de federația turcă.

„Fatih Terim a avut o părere pozitivă despre Culio și Stancu, i-a testat pe amândoi în cantonament, le-a dat șanse, dar a apărut limita de străini. [...] Terim l-a încercat pe Stancu și ca extremă stânga. Nu l-a văzut doar ca atacant, dar a fost și el o victimă a cotei de străini și a fost împrumutat la Orduspor. Dacă ar fi existat sistemul de astăzi, Stancu ar fi rămas, de exemplu, și nu l-ar fi cumpărat pe Sercan Yıldırım. Pe el l-am luat cu o sumă mare, în timp ce cu Stancu am ieșit în pierdere. Iată părțile proaste ale limitei de străini”, a transmis bloggerul pe rețelele de socializare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
ARTICOLE PE SUBIECT
Bogdan Stancu surprinde înainte de Turcia - România: ce le-a spus „motanul” turcilor
Bogdan Stancu surprinde înainte de Turcia - România: ce le-a spus „motanul” turcilor
Bogdan Stancu le-a dezvăluit turcilor marele avantaj al României: ce ne-ar putea duce la Campionatul Mondial
Bogdan Stancu le-a dezvăluit turcilor marele avantaj al României: ce ne-ar putea duce la Campionatul Mondial
Mirel Rădoi își poate pierde unul dintre oamenii de bază de la Gaziantep. Mijlocașul e gata să plece
Mirel Rădoi își poate pierde unul dintre oamenii de bază de la Gaziantep. Mijlocașul e gata să plece
ULTIMELE STIRI
ACUM Metaloglobus - FC Hermannstadt 2-1! Meci capital pentru echipa lui Dorinel Munteanu!
ACUM Metaloglobus - FC Hermannstadt 2-1! Meci capital pentru echipa lui Dorinel Munteanu!
Florin Maxim rămâne liber de contract!
Florin Maxim rămâne liber de contract!
Sosia lui Kim Kardashian din jurnalismul sportiv s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani
Sosia lui Kim Kardashian din jurnalismul sportiv s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani
Robert Lewandoski a făcut anunțul chiar în timpul fiestei Barcelonei: ”Tocmai am aflat că mai am 51 de zile de contract”
Robert Lewandoski a făcut anunțul chiar în timpul fiestei Barcelonei: ”Tocmai am aflat că mai am 51 de zile de contract”
Manchester United și-a găsit atacant! Transfer de 50 de milioane de euro
Manchester United și-a găsit atacant! Transfer de 50 de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon

Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon

Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul

Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat



Recomandarile redactiei
Florin Maxim rămâne liber de contract!
Florin Maxim rămâne liber de contract!
Robert Lewandoski a făcut anunțul chiar în timpul fiestei Barcelonei: ”Tocmai am aflat că mai am 51 de zile de contract”
Robert Lewandoski a făcut anunțul chiar în timpul fiestei Barcelonei: ”Tocmai am aflat că mai am 51 de zile de contract”
Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”
Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga
Veste mare pentru jucătorul de la FCSB! Va juca la Cupa Mondială
Veste mare pentru jucătorul de la FCSB! Va juca la Cupa Mondială
Alte subiecte de interes
La ce echipă joacă acum Gabriel Tamaș, după retragere
La ce echipă joacă acum Gabriel Tamaș, după retragere
L-a refuzat pe Gigi Becali, care i-a oferit un salariu de 30.000 de euro, iar acum e liber de contract de un an și jumătate
L-a refuzat pe Gigi Becali, care i-a oferit un salariu de 30.000 de euro, iar acum e liber de contract de un an și jumătate
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cicâldău: ”Au făcut oferta oficială!”
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cicâldău: ”Au făcut oferta oficială!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!