108.000.000 de € în Premier League! Chelsea, la un pas să le ia fața lui Real Madrid și Liverpool

Chelsea se așteaptă să finalizeze un transfer de 90 de milioane de lire sterline, circa 108 milioane de euro, pentru mijlocașul lui Bournemouth, Alex Scott (23 de ani), înainte de deschiderea ferestrei de transferuri din ianuarie.

Chelsea, optimistă în privința aducerii lui Alex Scott

Conducerea „albaștrilor” este încrezătoare că îl va aduce pe mijlocașul englez, în ciuda concurenței din partea unor cluburi precum Liverpool și Real Madrid, notează publicația Mail Sport, citată de Transfer News Live.

La rândul lor, cluburile rivale în cursă se așteaptă ca londonezii să câștige cursa pentru semnătura lui Scott, care a devenit o țintă principală pe piața transferurilor, potrivit surselor citate.