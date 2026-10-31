108.000.000 de € în Premier League! Chelsea, la un pas să le ia fața lui Real Madrid și Liverpool

108.000.000 de € în Premier League! Chelsea, la un pas să le ia fața lui Real Madrid și Liverpool Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chelsea vrea să rezolve un transfer înainte de startul perioadei de mercato din iarnă. 

TAGS:
alex scottChelseaBournemouthPremier LeagueReal MadridLiverpool
Din articol

Chelsea se așteaptă să finalizeze un transfer de 90 de milioane de lire sterline, circa 108 milioane de euro, pentru mijlocașul lui Bournemouth, Alex Scott (23 de ani), înainte de deschiderea ferestrei de transferuri din ianuarie.

Chelsea, optimistă în privința aducerii lui Alex Scott

Conducerea „albaștrilor” este încrezătoare că îl va aduce pe mijlocașul englez, în ciuda concurenței din partea unor cluburi precum Liverpool și Real Madrid, notează publicația Mail Sport, citată de Transfer News Live

La rândul lor, cluburile rivale în cursă se așteaptă ca londonezii să câștige cursa pentru semnătura lui Scott, care a devenit o țintă principală pe piața transferurilor, potrivit surselor citate. 

Alex Scott

  • Imago1083709860h 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

CV-ul lui Scott

Alex Scott este un mijlocaș central ce poate acoperi și pozițiile de mijlocaș ofensiv și mijlocaș dreapta.

Campion european U21 și U19 cu naționala Angliei, Scott a fost achiziționat de Bournemouth de la Bristol City în august 2023 pentru 23.000.000 de euro. 

De atunci, a jucat în 95 de meciuri oficiale pentru clubul său curent, în care a marcat șapte goluri și a oferit șapte pase decisive. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Pulhac laudă un jucător din Superliga: ”Are execuții de Premier League! E talent!”
Cristi Pulhac laudă un jucător din Superliga: ”Are execuții de Premier League! E talent!”
150.000.000 de € pentru transferul verii următoare în Premier League!
150.000.000 de € pentru transferul verii următoare în Premier League!
Barcelona vrea trofeul Champions League! Transfer de 45.000.000 de euro, direct din Premier League
Barcelona vrea trofeul Champions League! Transfer de 45.000.000 de euro, direct din Premier League
Cum a ajuns Stamford Bridge prea mic pentru Chelsea, deși a fost proiectat ca unul dintre cele mai mari stadioane din Anglia. Povestea unei arene istorice din Premier League
Cum a ajuns Stamford Bridge prea mic pentru Chelsea, deși a fost proiectat ca unul dintre cele mai mari stadioane din Anglia. Povestea unei arene istorice din Premier League
Românul din Premier League, plecăciune în fața lui Harry Kane: „Toată lumea spunea că Tottenham îl trăgea în jos”
Românul din Premier League, plecăciune în fața lui Harry Kane: „Toată lumea spunea că Tottenham îl trăgea în jos”
ULTIMELE STIRI
Antrenorul care se plânge de program mai mult decât Șumudică: „La nici 60 de ore, jucăm iar”
Antrenorul care se plânge de program mai mult decât Șumudică: „La nici 60 de ore, jucăm iar”
Corvinul visează la play-off după o nouă victorie în SuperLiga! Florin Maxim nu s-a ferit de cuvinte: „Nu te oprește nimeni”
Corvinul visează la play-off după o nouă victorie în SuperLiga! Florin Maxim nu s-a ferit de cuvinte: „Nu te oprește nimeni”
Tottenham - Crystal Palace 1-0, ACUM pe VOYO SPORT 1! Gazdele, în avantaj. „Vulturii” au rămas în 10 oameni
Tottenham - Crystal Palace 1-0, ACUM pe VOYO SPORT 1! Gazdele, în avantaj. „Vulturii” au rămas în 10 oameni
Petrolul Ploiești - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro! Spectacol cu goluri pe „Ilie Oană”
Petrolul Ploiești - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro! Spectacol cu goluri pe „Ilie Oană”
Carlos Alcaraz, victorie muncită împotriva lui Daniil Medvedev la Viena
Carlos Alcaraz, victorie muncită împotriva lui Daniil Medvedev la Viena
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Bernadette Szocs, fără inhibiții la plajă! Cum s-a relaxat campioana noastră

Bernadette Szocs, fără inhibiții la plajă! Cum s-a relaxat campioana noastră

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Diana Șucu i-a dat replica lui Pancu după declarațiile antrenorului la adresa lui Andrei Șucu

Diana Șucu i-a dat replica lui Pancu după declarațiile antrenorului la adresa lui Andrei Șucu

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”


Recomandarile redactiei
Adrian Mutu, fără menajamente față de un antrenor din Superligă: „Cel mai mare instigator din fotbal”
Adrian Mutu, fără menajamente față de un antrenor din Superligă: „Cel mai mare instigator din fotbal”
Petrolul Ploiești - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro! Spectacol cu goluri pe „Ilie Oană”
Petrolul Ploiești - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro! Spectacol cu goluri pe „Ilie Oană”
Andrei Rațiu, pe val în La Liga! Ce notă a primit „Sonic” la revenirea pe teren
Andrei Rațiu, pe val în La Liga! Ce notă a primit „Sonic” la revenirea pe teren
Corvinul visează la play-off după o nouă victorie în SuperLiga! Florin Maxim nu s-a ferit de cuvinte: „Nu te oprește nimeni”
Corvinul visează la play-off după o nouă victorie în SuperLiga! Florin Maxim nu s-a ferit de cuvinte: „Nu te oprește nimeni”
Tottenham - Crystal Palace 1-0, ACUM pe VOYO SPORT 1! Gazdele, în avantaj. „Vulturii” au rămas în 10 oameni
Tottenham - Crystal Palace 1-0, ACUM pe VOYO SPORT 1! Gazdele, în avantaj. „Vulturii” au rămas în 10 oameni
Alte subiecte de interes
Liverpool și Chelsea se luptă pentru fotbalistul de 120.000.000€!
Liverpool și Chelsea se luptă pentru fotbalistul de 120.000.000€!
PSG nu se mai oprește! Transfer fantastic, din Premier League
PSG nu se mai oprește! Transfer fantastic, din Premier League
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Barcelona l-a vândut pe Araujo! Fundașul a ajuns în Premier League
Barcelona l-a vândut pe Araujo! Fundașul a ajuns în Premier League
Transfer de senzație în Premier League: 75.000.000€
Transfer de senzație în Premier League: 75.000.000€ 
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!