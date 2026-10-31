Manchester City - Brighton, ora 17:00, LIVE pe VOYO SPORT 1

Partida de pe Etihad Stadium este programată de la ora 17:00 și se poate vedea în format LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1. Cele mai importante faze pot fi urmărite pe site-ul Sport.ro.

Lovită de problemele care i-ar putea aduce retrogradarea în Championship, Manchester City a pierdut primul meci din actualul sezon din Premier League, scor 2-1 în ultima etapă pe Villa Park, cu Aston Villa.

Chiar și așa, echipa pregătită de Enzo Maresca și-a păstrat poziția de lider, cu șapte victorii și 21 de puncte, la egalitate cu Arsenal, dar cu un golaveraj superior. Acum, ”cetățenii” vor avea parte de un alt test dificil, împotriva surprizei acestui început de campionat, Brighton.

De partea cealaltă, Brighton este pe locul trei, cu 16 puncte, peste echipe cu pretenții precum Liverpool sau Chelsea, și vine după înfrângerea din ultima etapă, scor 2-0 cu Liverpool.

Cele două echipe s-au întâlnit în urmă cu doar câteva zile, când Manchester City s-a impus la penalty-uri în Cupa Ligii Angliei (2-2, 4-3 d.p.).