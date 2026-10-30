Daniel Pancu: "Andrei Șucu avea o mare stare de nemulțumire. I-am spus și părintelui că nu fac decât să-l protejez"

La meciul cu FK Csikszereda, Daniel Pancu a decis să îl titularizeze în premieră pe Andrei Șucu (17 ani), fiul patronului Dan Șucu. Mijlocașul a evoluat o repriză, iar ulterior a fost înlocuit, după o prestație ștearsă.

"Legat de Andrei Șucu, rămân la vorbele mele, la impresia mea. Puteți să luați declarația mea de după meciul cu FC Argeș, când a debutat aici cu gol. Are nevoie de multe jocuri pentru a fi pregătit să joace la o echipă cu Rapid, cu obiective. El se străduiește. O evoluție normală, cum mă așteptam. La un moment dat se sufocase, dar sunt lucruri normale, mă așteptam", a fost concluzia lui Pancu despre Andrei Șucu.

Înaintea meciului, Daniel Pancu spunea că a existat o "stare de nemulțumire" legată de absența lui Andrei Șucu de la meciurile Rapidului. După meci, antrenorul a clarificat că nemulțumirea respectivă venea chiar din partea fotbalistului, nu a părinților.

"Era o stare de nemulțumire mare din partea lui. Nici eu nu înțelegeam la 18 ani ce înseamnă fotbalul adevărat. Eu tot caut de vreo 3 etape să intre. I-am spus și părintelui că nu fac decât să-l protejez. El, dacă are nevoie de minute, de a simți ce înseamnă fotbalul profesionist, trebuie să intre pe fond bun. Dacă jocul nu ne permite sau situația e strânsă pe tabelă, prefer să nu joace. I-aș face mai mult rău.

Din partea lui a fost nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea la anii ăștia. Nici pe mine nu mă ducea. Crezi că ești Mihai Viteazul și Superman la vârsta asta", a mai spus Pancu.

Pancu: "Trebuie să ne întoarcem repede la echipa aia de salahori"

Deși a câștigat cu 2-0, Pancu nu a fost tocmai mulțumit de prestația jucătorilor săi. Antrenorul a vorbit despre efectele eșecului drastic contra lui FCSB.

"Ne-a apăsat săptămâna asta, cu toate că problemele noastre legate de joc și de atmosferă anunțau o cădere. Avem multe momente în care suntem superficiali, pierdem ușor mingea în atac. Dacă Csikszereda marca prima, nu știu dacă aveam puterea să revenim.

Trebuie să ne întoarcem repede la echipa aia de salahori. Încă mai am jucători de la care am așteptări mult mai mari. La Rapid, când ești jucător important, trebuie să fii mai mereu în top, să fii mult mai responsabil. Faptul că am jucat cu stadionul gol ar trebui să fie un mare semn de întrebare pentru echipa noastră.

Ce a fost cu FCSB a fost de neînțeles, dar totul a plecat de la dueluri. Lăsam adversarii să se întoarcă, ei ieșeau tot timpul din clinciuri. A fost o seară la care nu găsesc răspunsul. Dacă îmi reproșez ceva e faptul că nu am intervenit la pauză. Nu știu ce m-a împins să nu fac lucrul ăsta. Prima mea intenție a fost să trimit echipa care a jucat cu Genoa", a mai zis Pancu.