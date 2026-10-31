Andrei Rațiu s-a accidentat la acțiunea echipei naționale din UEFA Nations League, astfel că nu a fost disponibil în ultimele partide disputate de Rayo Vallecano.

Andrei Rațiu, pasă de geniu la revenire

După aproape o lună de inactivitate, „Sonic” a fost trimis încă din primul minut pe teren în partida dintre Rayo Vallecano și Celta Vigo, la formație oaspete fiind titular și Ionuț Radu.

Revenirea pe teren a fost de bun augur. Andrei Rațiu a controlat superb o minge în apropierea careului lui Ionuț Radu, ca ulterior să îi paseze pe culoar lui de Frutos.

Lăsat singur în careu, atacantul nu a „iertat” și l-a învins pe Ionuț Radu pentru a doua oară. Andrei Rațiu este un jucător important la Rayo Vallecano, drept dovadă „Albinuțele” neputând să învingă în ultimele trei etape, cât românul a fost indisponibil.