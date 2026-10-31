După meci, Gigi Becali a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, anunțând că lui Dennis Politic și Eddy Gnahore "le-aș da bani doar ca să plece". De asemenea, fundașul lateral Ronny Labonne a fost și el criticat.

Dennis Politic (26 de ani) a fost transferat în vara anului 2025 de la Dinamo pentru un milion de euro, sumă la care s-a adăugat și cedarea lui Alexandru Musi. A fost un transfer pentru care Becali a insistat foarte mult, dar prestațiile fostului căpitan dinamovist l-au dezamăgit.

Mihai Pintilii crede că Dennis Politic va mai juca la FCSB

Becali a anunțat că FCSB ”își va lua adio” de la Politic, dar Mihai Pintilii (41 de ani), fostul mijlocaș și antrenor secund al echipei, crede că acesta va mai avea câteva ocazii de a demonstra că merită să rămână la echipă.

„Depinde ce măsuri se vor lua în pauza de iarnă. Până atunci, eu cred că vor primi șanse și jucătorii de aseară.

(n.r. - Deci mai au ocazia să-și spele păcatele?) Eu așa cred. E un meci de Cupă, un meci în care nu ai o atitudine bună, jucând cu Liga 2, ești puțin mai relaxat, deși n-ar trebui. Trebuie să faci diferența oricum, indiferent cu cine joci și cine intră în teren”, a spus Mihai Pintilii, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În acest sezon, Dennis Politic a bifat zece partide pentru cei de la FCSB în toate competițiile, majoritatea din postura de rezervă, reușind să marcheze un singur gol.

FCSB, înfrângere la Bistrița în Cupa României

FCSB a pierdut la Bistrița și a coborât pe locul doi, sub FC Bihor. Roș-albaștrii au trei puncte, ăn urma succesului cu FC Argeș, scor 5-0, din prima rundă, în timp ce orădenii au patru puncte după o remiză și un succesul, 2-1 cu Csikszereda.

Pentru FCSB urmează meciul cu ”U” Cluj din campionat, iar în Cupa României vor avea ultimul meci al grupei cu Csikszereda, care va fi decisiv pentru calificare.