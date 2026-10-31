Lovitură pentru CFR Cluj: Andrei Cordea, OUT!

Clubul ardelean nu se va putea baza pe golgheterul Andrei Cordea, lăsat în afara lotului de Marius Șumudică din cauza unei accidentări.

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Un milion de euro pentru Andrei Cordea! Oferta primită de CFR Cluj

În contextul problemelor financiare de la CFR Cluj, Andrei Cordea a fost o adevărată „gură de oxigen” pentru clubul din Gruia. Atacantul a livrat constant, iar în remiza cu Dinamo a deschis scorul cu o execuție superbă din afara careului.

Andrei Cordea a fost aproape să îi părăsească pe ardeleni inclusiv pe finalul perioadei de mercato din vară. Universitatea Craiova a dorit transferul jucătorului, însă acesta a decis în cele din urmă să continue la formația din Gruia.

În prezent clubul se află în insolvență, iar orice ban intrat este binevenit. În acest context, CFR Cluj a primit o ofertă pe numele lui Andrei Cordea.

Fanatik notează că pentru Andrei Cordea există interes din campionatul Chinei. O formație asiatică dorește să achite nu mai puțin de 550.000 de euro pentru ca mutarea să se realizeze.

Mai mult decât atât, Andrei Cordea ar urma să încaseze un salariu important: un milion de euro. Clauza de reziliere a jucătorului este de un milion de euro și rămâne de văzut dacă CFR Cluj va da curs interesului, cât și dacă atacantul va dori să părăsească, din nou, România.

Mihai Stoichiță, reacție despre transferul lui Cordea

Inclusiv Mihai Stoichiță e de părere că transferul lui Andrei Cordea ar fi un win-win. Motivul? CFR Cluj ar putea scăpa, cel puțin o perioadă, de problemele financiare, iar atacantul ar încasa un salariu bun, mult peste cel primit în Gruia.

„Este foarte bine pentru el. I-aș da drumul să plece, și-a făcut datoria. Știi cum e vorba aceea: când ai o ofertă, urmeaz-o! Este exact ce trebuie la ora actuală și pentru CFR, și pentru el. Zăvăleanu va lua decizia, el este șeful la tot ce se întâmplă la CFR. Dar eu l-aș lăsa să plece.

Mintea jucătorului, bugetul clubului, buzunarul clubului… Pentru toată lumea este bine dacă se înțeleg", a declarat Mihai Stoichiță, potrivit sursei amintite mai sus.