”Lupii galbeni” primesc vizita ”feroviarilor” sâmbătă seară, de la 19:00, în etapa #14 din sezonul regulat al Superligii României. Petrolul Ploiești - CFR Cluj va avea loc pe ”Ilie Oană” și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Duelul va fi arbitrat de Viorel Cojocaru, care va fi ajutat la tușe de Romică Bîrdeș și Raul Ghiciulescu. George Găman a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Constantin Augustus va fi observatorul arbitrilor. La VAR se vor afla Cătălin Popa și Bogdan Dumitrache.

Petrolul Ploiești - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00

După 13 etape, ”lupii galbeni” se află pe locul patru în clasament cu 23 de puncte. Șapte victorii, două remize și patru eșecuri a bifat până acum gruparea de pe ”Ilie Oană”.

De cealaltă parte, echipa pregătită de Marius Șumudică e pe 9 cu 17 puncte. Cinci victorii, două rezultate de egalitate și șase înfrângeri are CFR Cluj după 13 runde desfășurate.

Cum arată clasamentul Superligii României