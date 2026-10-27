Liverpool și Chelsea se luptă pentru fotbalistul de 120.000.000€!

Liverpool și Chelsea se luptă pentru fotbalistul de 120.000.000€! Premier League
Alexandru Hațieganu
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Liverpool și Chelsea îl monitorizează atent pe mijlocașul central Alex Scott (23 de ani) al lui Bournemouth.

Liverpool și Chelsea, în luptă pentru Alex Scott

Clubul la care evoluează Scott își propune să obțină pe jucător o sumă care ar stabili un record pentru club, informează publicația TEAMtalk, citată de Transfer News Live.

Bournemouth ar putea lua în calcul un transfer în luna ianuarie, dacă va primi o ofertă în valoare de cel puțin 100 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 120.000.000 de euro. 

Pozițiile celor doi giganți față de Scott 

Chelsea intenționează să revină cu o nouă propunere înainte de luna ianuarie, potrivit surselor citate anterior. 

În același timp, antrenorul lui Liverpool, Andoni Iraola, își dorește foarte mult să îl aducă pe Anfield pe internaționalul englez cu două selecții în prima reprezentativă. 

De serviciile lui Alex Scott este interesantă și AC Milan, una dintre cele mai importante echipe din Serie A. 

Alex Scott

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CV-ul lui Alex Scott

Alex Scott este un mijlocaș central ce poate acoperi și pozițiile de mijlocaș ofensiv și mijlocaș dreapta.

Campion european U21 și U19 cu naționala Angliei, Scott a fost achiziționat de Bournemouth de la Bristol City în august 2023 pentru 23.000.000 de euro. 

De atunci, a jucat în 95 de meciuri oficiale pentru clubul său curent, în care a marcat șapte goluri și a oferit șapte pase decisive. 

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