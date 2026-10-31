Antrenorul care l-a format pe Daniel Bîrligea la Palermo, interviu de cinci stele în Italia: „A fost mereu un atacant pur sânge” / „Ce păcat că nu a crezut nimeni în noi”

Atacantul român a intrat pe teren în minutul 70, iar două minute mai târziu a marcat primul său gol în prima ligă italiană. A punctat din nou în prelungiri, în minutul 90+4.
Evoluția sa a atras atenția presei din Italia. PalermoToday a publicat un interviu cu Giuseppe De Domenico, antrenorul care l-a pregătit pe Bîrligea în perioada în care acesta juca la academia Cantera Ribolla din Palermo.
„A fost mereu un atacant pur sânge”
Giuseppe De Domenico, care are peste 40 de ani de experiență în fotbalul juvenil, a vorbit la superlativ despre calitățile românului și a explicat ce l-a remarcat încă de la început.
„Am văzut golurile pe care le-a marcat împotriva lui Lecce, foarte frumoase, în special al doilea, o reușită de adevărat atacant. De mic, Daniel a fost mereu un atacant central pur sânge, care atacă spațiile cu mare precizie, șutează cu ambele picioare și are o execuție impresionantă. Dar, mai presus de toate, a fost și este un băiat extrem de serios”, a povestit antrenorul.
„Ce păcat că nu a crezut nimeni în noi”
Acesta a dezvăluit că a încercat să-l ducă pe Bîrligea la cluburi importante din Italia. Atacantul a fost testat la AS Roma, unde Bruno Conti i-a remarcat potențialul, iar ulterior a fost propus și la Fiorentina. Niciuna dintre variante nu s-a concretizat.
La Palermo, românul nu a primit însă suficiente șanse la echipele de juniori. Ulterior, a ajuns la Teramo, apoi în România, unde a evoluat pentru CFR Cluj și FCSB, înainte de transferul la Frosinone.
Tehnicianul consideră că Bîrligea are calitățile necesare pentru a confirma în Serie A și crede că poate deveni un atacant important pentru o echipă de nivel mediu din Italia.
„L-am dus la Roma pentru că giallorossii au vrut să-l vadă. Am petrecut o zi la Trigoria și, la finalul probei, Bruno Conti a spus: «E ceva acolo, cred că va avea o carieră, dar hai să vedem ce alți jucători mai vin». Apoi l-am oferit și Fiorentinei, dar n-a ieșit nimic. Ce păcat că n-a crezut nimeni în noi.
Antrenorul Scurto nu l-a văzut acolo și, mai întâi la Allievi Nazionale, apoi la Primavera, a jucat doar ultimele cinci minute. Așa că, eliberat, Daniel a mers la Teramo și, coincidență, a marcat împotriva lui Palermo într-un meci de Serie C pe Barbera, în 2021. Apoi echipa din Abruzzo a avut probleme de societate și poate asta a fost norocul lui.
Mai întâi a mers la Cluj, apoi la Steaua București, unde a jucat bine și a ajuns la naționala României. Acum s-a întors în sfârșit în Italia. Poate face treabă bună în Serie A, nu știu dacă va deveni un jucător de top, dar e un tip care, poate, poate marca cele zece goluri ale lui într-o echipă medie, așa cum ar putea fi Palermo anul viitor”, a încheiat italianul.