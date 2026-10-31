Antrenorul care l-a format pe Daniel Bîrligea la Palermo, interviu de cinci stele în Italia: „A fost mereu un atacant pur sânge” / „Ce păcat că nu a crezut nimeni în noi”

Atacantul român a intrat pe teren în minutul 70, iar două minute mai târziu a marcat primul său gol în prima ligă italiană. A punctat din nou în prelungiri, în minutul 90+4.

Evoluția sa a atras atenția presei din Italia. PalermoToday a publicat un interviu cu Giuseppe De Domenico, antrenorul care l-a pregătit pe Bîrligea în perioada în care acesta juca la academia Cantera Ribolla din Palermo.

„A fost mereu un atacant pur sânge”

Giuseppe De Domenico, care are peste 40 de ani de experiență în fotbalul juvenil, a vorbit la superlativ despre calitățile românului și a explicat ce l-a remarcat încă de la început.

„Am văzut golurile pe care le-a marcat împotriva lui Lecce, foarte frumoase, în special al doilea, o reușită de adevărat atacant. De mic, Daniel a fost mereu un atacant central pur sânge, care atacă spațiile cu mare precizie, șutează cu ambele picioare și are o execuție impresionantă. Dar, mai presus de toate, a fost și este un băiat extrem de serios”, a povestit antrenorul.

„Ce păcat că nu a crezut nimeni în noi”

Acesta a dezvăluit că a încercat să-l ducă pe Bîrligea la cluburi importante din Italia. Atacantul a fost testat la AS Roma, unde Bruno Conti i-a remarcat potențialul, iar ulterior a fost propus și la Fiorentina. Niciuna dintre variante nu s-a concretizat.