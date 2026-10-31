Fostul internațional român Cristi Pulhac și jurnalistul Mihai Mironică au fost astăzi, de la 10:05, alături de moderatorul și jurnalistul Andru Nenciu, în platoul Matinalului VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Cristi Pulhac laudă un jucător din Superliga: ”Are execuții de Premier League! E talent!”

Vineri seară, în Grant, Rapid a învins-o cu 2-0 pe Csikszereda, în etapa #13 din sezonul regulat al Superligii României, în urma golurilor semnate de Dina Grameni (min. 61) și Alexandru Dobre (min. 90+5).

Cristi Pulhac a remarcat faptul că Dina Grameni, prin golul înscris în minutul 61, când a preluat elegant în interiorul careului și a șutat puternic spre colțul lung dintr-o poziție dificilă, a demonstrat o calitate tehnică deosebită, printr-o execuție pe care fostul internațional a comparat-o cu cele din Premier League.

”Are (n.r. Grameni) niște execuții care se apropie puțin de Premier League. Bine, el s-a mai remarcat. Mai toată lumea l-a văzut că are un talent. Acum are un sezon mai bun decât cel precedent”, a spus Pulhac.

Dina Grameni, propus la națională

Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, l-a lăudat pe mijlocașului Dina Grameni, fotbalist crescut de Farul Constanța, care a deschis scorul contra ”ciucanilor”. Oficialul din Grant l-a propus pe jucător la prima reprezentativă de fotbal a României.

”Cred că am depăşit momentul cu FCSB, că la două, trei meciuri după nu trebuie să ne mai gândim. Cred că vom arăta bine cu Farul.

Se face prea mult caz pentru o înfrângere, că e adevărat că am prins o zi proastă, dar avem şi alte echipe la care să fim concentraţi. Grameni are un sezon foarte bun, arată bine şi a avut realizări în meciuri.

E unul dintre cei mai importanţi oameni de la mijloc, el şi Vulturar, care sper să revină. Mă bucur pentru Grameni, că poate fi în vederile echipei naţionale, poate fi un jucător important şi sunt mulţumit de randamentul lui”, a transmis Angelescu la Prima Sport.