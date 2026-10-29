Florin Gardoș, fost fundaș la Southampton, a vorbit despre calitățile actualului star de la Bayern Munchen și despre perioada în care evolua la Tottenham.

Invitatul lui Andru Nenciu, alături de Ciprian Marica, Gardoș a dezvăluit că Kane era considerat încă de atunci unul dintre cei mai buni atacanți din Premier League.

„Toată lumea spunea că Tottenham îl trăgea în jos”

„Toată lumea spunea că Tottenham îl trăgea în jos, altfel el era un atacant foarte, foarte bun. Erau discuții și în perioada în care eram eu, îl voiau echipele uriașe din Anglia, dar a încercat să rămână fidel echipei lui.

Era un atacant bun la toate. Pe lângă faptul că avea un simț extraordinar al golului, venea foarte bine și la primit, era un jucător bun de combinații. Colegii mei fundași centrali spuneau că era cel mai bun atacant din Premier League în acea perioadă.

Mă bucur pentru el. Cumva, fotbalul l-a răsplătit pentru faptul că a fost fidel unui club, a stat la Tottenham și a tot încercat, dar nu a reușit să câștige trofee”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

Florin Gardoș a evoluat la Southampton în perioada 2014-2018, după transferul de la FCSB. Fostul internațional român nu a jucat împotriva lui Kane, însă a fost rezervă în ambele partide dintre Southampton și Tottenham din sezonul 2014-2015.