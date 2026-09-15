Vasile Barbu a executat patru de închisoare, după moartea Rebeccăi Comins

Vasile Barbu a lovit-o cu mașina, în timp ce livra mobilă din Anglia în Franța, pe atleta de triatlon Rebecca Comins (52 de ani), în 2022, pe când aceasta participa la o cursă contracronometru organizată pe autostrada A40 (lângă Raglan, South Wales) de Monmouthshire Cycling Club.

Sportiva a suferit răni grave și a decedat în urma accidnetului auto, iar șoferul român a fost condamnat la închisoare cu executare, deoarece se pare că mașina prezenta deficiențe de funcționare, era supraîncărcată și s-a considerat că șoferul nu era atent la drum, deși șoseaua avea mai multe benzi și existau indicatoare care anunțau desfășurarea competiției.

Barbu a recunoscut că a provocat moartea prin conducere neglijentă, înainte de a fi condamnat și încarcerat, în iulie 2024. El a executat patru ani din pedeapsă, iar judecătorii au decis recent deportarea sa în țara de origine, deși stătea în Anglia din 2002, muncea cu forme legale și soția și cei doi copii aveau drept de rezidență în Marea Britanie.

Șoferul român, pedepsit exemplar de justiția din Marea Britanie

Deși numeroși politicieni și membri ai opiniei publice au salutat decizia instanței, câteva ONG-uri au precizat că deporarea poate fi un act de discriminare, conform Articolului 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, care protejează dreptul individului la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței. Multe comentarii la articolele dedicate de presa din Marea Britanie acestui subiect specifică, de asemenea, că decizii la fel de dure nu au fost luate în cazul altor imigranți ilegali care au fost acuzați de viol în grup, asasinate la comandă, acte de terorism sau trafic internațional de droguri.

Rebecca Comins reprezentase Marea Britanie (Team GB) atât la competiții europene și mondiale de veterani. La momentul accidentului fatal deținând titlul Vintage Veteran Champion al Welsh Triathlon Super Series, după ce alesese să concureze sub drapelul Țării Galilor la concursuri, în lunile dinaintea fatidicului accident. În palmares mai avea un locul nouă la Campionatele Europene de Triatlon (2018) și locul 30 la World Triathlon Grand Final (2019).