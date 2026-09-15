La o zi după meci, Nana Falemi, dublu campion al României cu FCSB, a analizat pentru Sport.ro prestația echipei lui Gigi Becali și a identificat momentul care a schimbat jocul.

Fostul fundaș consideră că prima repriză a fost cea mai bună a FCSB-ului din acest sezon, însă decizia de a-i schimba la pauză pe ambii mijlocași centrali, Karlo Muhar și Ofri Arad, a avut efecte importante.

Nana Falemi: „N-am auzit în viața mea așa ceva!”

Apoi a venit analiza schimbărilor. Falemi consideră că Ofri Arad și Karlo Muhar au avut o primă repriză bună și că FCSB a pierdut controlul zonei centrale după schimbări.

„Steaua (n.r. - FCSB) a arătat că are foarte multă calitate, are nevoie doar de omogenitate. A luat golul ăla repede, până s-au așezat fundașii și mijlocașii centrali în teren, deja i-au prins Petrolul pe un atac rapid, o fază foarte frumoasă, au finalizat, șah-mat. După care Steaua (n.r - FCSB) a avut o reacție bună. Prima repriză a fost senzație, nu bună, senzație! Cea mai bună din sezonul ăsta.

Fii atent. La pauză, Gigi i-a scos pe ambii mijlocași centrali. De când joc eu fotbal, și joc de la 7 ani, nu am auzit ca ambii mijlocași centrali să fie schimbați la pauză. Indiferent, poate să aibă amândoi cartonașe galbene. Nu se poate!

N-am auzit în viața mea de așa ceva. Nu există! Nu am întâlnit în viața mea așa ceva. Ambii mijlocași centrali, în condițiile în care echipa a jucat bine, dominare, a întors scorul, a cștigat repriza cu 2-1. Ăștia amândoi mijlocașii ti-au jucat bine, și Arad și Muhar, fără greșeli, tot, împingeau jocul.

Se vedea, Steaua nu a jucat în jumătatea ei, a jucat în treimea adversă! După pauză, intră Joao Paulo, care e feblețea mea, și ăsta, Gnahore, și le-a trebuit vreo 20 de minute să intre în meci. Petrolul a controlat jocul primele 15 minute. Nu puteau să iasă din jumătatea lor cei de la FCSB, fiindcă nu aveau ritm mijlocașii centrali”, a spus fostul stoper pentru Sport.ro.

Falemi a încheiat cu o glumă la adresa lui Arnold Garita: „Cred că e singurul fotbalist care a intrat pe teren cu o greutate și a ieșit de pe teren cu o greutate mai mare. Că trebuie să bei și apă în timpul meciului”.

Nana Falemi a jucat la Steaua/FCSB între 2000 și 2005. A strâns 94 de meciuri oficiale și a cucerit două titluri de campion al României.