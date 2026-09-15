FCSB e în derivă! Deși oficialii clubului încearcă să bage sub preș problemele tot mai mari ale roș-albaștrilor, sunt prea multe semne evidente care indică spre un nou sezon ratat.

În Europa, Târnovanu și compania au fost eliminați după prima dublă disputată în Conference League, în compania unei formații modeste, Auda FK din Letonia! Iar în campionat, FCSB are un start sub așteptări. Încă o dată! După remiza cu Petrolul, 2-2 pe Arena Națională, formația bucureșteană a încheiat etapa a 9-a pe locul șapte. Adică, în zona de play-out!

FCSB, cotată cu șanse de 2% la câștigarea campionatului

Egalul de luni i-a cam pecetluit soarta antrenorului Marius Baciu (51 de ani). De acum, pentru a acumula 4 puncte din dubla cu Petrolul și Universitatea Craiova, ca să-și salveze postul, îndeplinind obiectivul fixat de Gigi Becali, Baciu e obligat să câștige meciul cu oltenii din deplasare. Și, la ce joacă FCSB la ora actuală, formația roș-albastră pornește, în mod clar, cu șansa a doua în fața campioanei.

Dar situația lui Baciu reprezintă, de fapt, problema cea mai mică a FCSB-ului! Drama bucureștenilor e că, indiferent de situația băncii tehnice, șansele lor la titlu se micșorează de la o săptămână la alta. E o consecință a faptului că, în ultimele șapte etape, echipa a obținut o singură victorie: 3-2 cu FC Botoșani. În rest, au fost trei remize și trei înfrângeri.

După etapa a 9-a a Superligii, analiștii de la Football Meets Data au actualizat șansele echipelor care se bat la titlu în campionatul românesc. Iar verdictul a fost devastator pentru FCSB. Pentru că această formație e cotată cu cele mai mici șanse la locul 1 dintre pretendentele la titlu. Iată cum văd cei de la Football Meets Data lupta pentru supremație în întrecerea internă din România:

*Universitatea Craiova – 38% șanse la titlu

*Dinamo – 31%

*Rapid – 13%

*Universitatea Cluj – 9%

*CFR Cluj – 3%

*FCSB – 2%

Clasamentul de acum e peste cel de anul trecut pentru FCSB

În cele nouă runde de până acum, formația pregătită de Marius Baciu a strâns 12 puncte, având trei victorii, trei egaluri și trei înfrângeri. Și, totuși, acest bilanț mediocru nu reprezintă o premieră negativă pentru club. De fapt, nu mai departe de sezonul trecut, FCSB a stat și mai prost în clasament după etapa a noua!

În campania anterioară, FCSB a fost pe 11 din 16 după nouă etape, cu doar 9 puncte și un golaveraj negativ, -3. Și, „decontul“ pentru acest parcurs dezolant a venit la finalul sezonului regulat, atunci când FCSB a ajuns în play-out. Adică, un scenariu perfect posibil și acum, dacă ne uităm la rezultatele din ultimele săptămâni.