OFICIAL Finala Europa League, din nou la București!

Finala Europa League, din nou la București! Europa League
SPORT.RO
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Arena Națională va fi din nou gazdă a finalei Europa League, la 16 ani după precedentul meci de gală organizat la București.

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Arena NationalaFRFEuropa LeagueRazvan Burleanu
Din articol

Finala Europa League din 2028 va fi găzduită de Arena Națională

Comitetul Executiv UEFA a stabilit ca Arena Națională să găzduiască finala Europa League din 2028, potrivit unui anunț făcut de FRF, marți. Anterior, România își depusese candidatura pentru organizarea ultimului act al competiției din 2028 sau 2029.

Va fi a doua finală de Europa League găzduită de Arena Națională, după cea din 2012. Atunci, Atletico Madrid învinge Athletic Bilbao, la București, scor 3-0.

"Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. 

Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional", a spus Răzvan Burleanu, potrivit frf.ro.

"Proiectul integrat Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate, care a stat la baza candidaturii noastre, va transforma organizarea acestei finale într-un model de referință pentru Europa Centrală și de Est, generând beneficii economice, sociale și de imagine pe termen lung pentru întreaga comunitate.

Echipa FRF, cu experiență în organizarea evenimentelor sportive majore (turnee finale europene: EURO 2020, EURO U21 2023 și EURO U19 2025), va începe în cel mai scurt timp pregătirile alături de specialiști UEFA, pentru a garanta o experiență memorabilă tuturor suporterilor și delegațiilor oficiale care vor sosi la București", a mai transmis FRF.

Orașele care vor găzdui următoarele finale din competițiile europene

Liga Campionilor

  • 2027: Madrid (stabilită acum 2 ani)
  • 2028: Munchen
  • 2029: Barcelona

Europa League

  • 2027: Frankfurt (stabilită acum 2 ani)
  • 2028: BUCUREȘTI
  • 2029: Belgrad

Conference League

  • 2027: Istanbul (stabilită acum 2 ani)
  • 2028: Torino
  • 2029: Budapesta

Supercupa Europei

  • 2027: Amsterdam
  • 2028: Astana
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