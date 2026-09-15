Finala Europa League din 2028 va fi găzduită de Arena Națională

Comitetul Executiv UEFA a stabilit ca Arena Națională să găzduiască finala Europa League din 2028, potrivit unui anunț făcut de FRF, marți. Anterior, România își depusese candidatura pentru organizarea ultimului act al competiției din 2028 sau 2029.

Va fi a doua finală de Europa League găzduită de Arena Națională, după cea din 2012. Atunci, Atletico Madrid învinge Athletic Bilbao, la București, scor 3-0.

"Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România.

Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional", a spus Răzvan Burleanu, potrivit frf.ro.