Star din sportul american, ucis de un șofer beat în timp ce se plimba cu bicicleta! 

Johnny Gaudreau (31 de ani) a jucat timp de zece ani în NHL, pentru Calgary Flames și Columbus Blue Jackets. Acesta semnase contractul cu ultima echipă în 2022, valabil pentru șapte sezoane și cu o remunerație de 68.25 de milioane de dolari.

Starul din NHL, ucis chiar înaintea nunții surorii sale

Acesta avea în palmares șapte selecții pentru NHL All-Star Game, fusese inclus în NHL All-Rookie Team (2015) și primise premiul Lady Byng Memorial Trophy (2017), care este acordat celui mai fair-play jucător din campionat, de asemenea a câștigat o medalie de aur la IIHF World Junior Championships (2013) și una de argint la IIHF World Championships (2018).

În week-end-ul trecut, viața i-a fost curmată de un șofer beat, în timp ce se plimba cu bicicleta împreună cu fratele său, Matthew, pe County Route 551 in Oldmans Township din statul New Jersey. Cei doi, foști colegi de echipă în colegiu, erau în localitate pentru a participa la nunta surorii sale, Katie, și au fost acroșați de mașina condusă de Sean Higgins (43 de ani).

Șoferul era beat în momentul accidentului

Acesta a fost maior în Brigada 44 de Infanterie în Războiul din Kosovo, dar are grave probleme cu dependența de alcool. Culmea, el era contabil chiar la un centru de tratament pentru diverse dependențe și a fost concediat după ce Gaudenzia Addiction Treatment and Recovery Centers din Bristol (Pennsylvania) a aflat despre circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Șoferul, care era încă cadru activ în New Jersey Army National Guard, a recunoscut în fața polițiștilor că a consumat "cinci sau șase beri". Higgins va sta după gratii cel puțin până pe 5 septembrie, când va avea loc prima înfățișare în fața judecătorului, și va fi pus sub acuzare pentru două cazuri de omucidere rutieră sub suspiciunea de conducere în stare de ebrietate. Pedeapsa în statul New Jersey este de la cinci la zece ani și cele două capete de acuzare se cumulează.

Foto - Getty Images, US Army, NJ State Police