Raliul Dakar a ajuns la sfarsit! Performanta importanta realizata de Mani Gyenes! Sportivul roman a terminat pe locul secund in cea mai dura proba a raliului

Editia 2021 a Raliului Dakar a ajuns la final.

Romanul Emanuel Gyenes a reusit sa se claseze pe pozitia a doua in cea mai dura proba a motociclistilor, Malle Moto.

De asemenea, la cea de-a 11-a participare in cel mai dur raliu de pe planeta, Gyenes a obtinut locul 2 si la proba de maraton, in vreme ce in clasamentul general romanul s-a clasat pe pozitia a 23-a.

Pilotul roman a ajuns pe podiumul de final si va participa la festivitatea de premiere care urmeaza sa aiba loc vineri, 15 ianuarie, de la ora Romaniei 19:00.