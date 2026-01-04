VIDEO Pe ce loc a încheiat Emanuel Gyenes prima etapă din Raliul Dakar. Câștigătorul, retrogradat pe locul 7!

Pe ce loc a &icirc;ncheiat Emanuel Gyenes prima etapă din Raliul Dakar. C&acirc;știgătorul, retrogradat pe locul 7! Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Românul este un obișnuit al celebrei competiții moto.

TAGS:
Emanuel GyenesRaliul Dakar 2026Edgar CanetRoss BranchDaniel Sanders
Din articol

Pilotul spaniol Edgar Canet (Red Bull KTM) a câştigat prima etapă a Raliului Dakar 2026, la categoria moto, desfăşurată duminică în Arabia Saudită, în care românul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 22.

Spaniolul Edgar Canet, învins inițial de Ross Branch din Botswana

Canet a încheiat etapa pe locul secund, după botswanezul Ross Branch (Hero Motosports), care a fost însă retrogradat pe locul al şaptelea după ce primit o penalizare de şase minute pentru depăşirea vitezei în zonele neutralizate, conform agenţiei EFE.

În urma modificării clasamentului, Edgar Canet a urcat pe primul loc, fiind înregistrat cu timpul 3h 16 min 11 sec pe cei 305 km cronometraţi ai etapei cu startul şi sosirea la Yanbu, în lungime totală de 518 km.

El a fost urmat la 1 min 02 sec de australianul Daniel Sanders, colegul său de la Red Bull KTM, şi la 1 min 32 sec de americanul Ricky Brabec (Honda).

Gyenes concurează pentru Autonet Motorcycles Team

Emanuel Gyenes, care concurează sub culorile Autonet Motorcycles Team, s-a clasat pe locul 22, cu timpul de 3h 41 min 33 sec.

El ocupă aceeaşi poziţie în clasamentul general, dominat de Canet.

Luni este programată etapa a doua a Raliului Dakar 2026, între Yanbu şi Al-Ula, în lungime de 504 km (400 km cronometraţi), informează Agerpres.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO
&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Tottenham - Sunderland 1-0, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Drăgușin deschide scorul
Tottenham - Sunderland 1-0, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Drăgușin deschide scorul
A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!
A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!
Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia &icirc;l doresc
Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia îl doresc
I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare &icirc;n cazul lui Drăgușin
Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare în cazul lui Drăgușin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

Direct &icirc;n primul &rdquo;11&rdquo; la FCSB! Mihai Stoica: &rdquo;Ne-a impresionat pe toți!&rdquo;

Direct în primul ”11” la FCSB! Mihai Stoica: ”Ne-a impresionat pe toți!”

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa &icirc;n Antalya: &bdquo;I s-a anulat zborul&rdquo;

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa în Antalya: „I s-a anulat zborul”

&rdquo;Perla&rdquo; lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: &rdquo;S-a anturat cu cine nu trebuia!&rdquo;

”Perla” lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: ”S-a anturat cu cine nu trebuia!”

Culisele plecării atacantului de la FCSB: &bdquo;Mi-a spus Gigi &icirc;n vară că nu mă mai vrea&rdquo;

Culisele plecării atacantului de la FCSB: „Mi-a spus Gigi în vară că nu mă mai vrea”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



Recomandarile redactiei
I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!
A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!
Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia &icirc;l doresc
Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia îl doresc
Tottenham - Sunderland 1-0, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Drăgușin deschide scorul
Tottenham - Sunderland 1-0, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Drăgușin deschide scorul
Chivu, pe el! Marea rivală s-a dat la o parte, iar Inter are cale liberă către un star uriaș
Chivu, pe el! Marea rivală s-a dat la o parte, iar Inter are cale liberă către un star uriaș
Alte subiecte de interes
Emanuel Gyenes, la startul legendarului Raliu Dakar: casca specială pe care o va avea
Emanuel Gyenes, la startul legendarului Raliu Dakar: casca specială pe care o va avea
Eroare sau ȘOCUL sf&acirc;rșitului de an? Ce țară reprezintă acum campionul Emanuel Gyenes, conform site-ului Raliului Dakar
Eroare sau ȘOCUL sfârșitului de an? Ce țară reprezintă acum campionul Emanuel Gyenes, conform site-ului Raliului Dakar
Pe ce loc s-a clasat rom&acirc;nul Emanuel Gyenes &icirc;n prologul Raliului Dakar
Pe ce loc s-a clasat românul Emanuel Gyenes în prologul Raliului Dakar
Emanuel Gyenes, locul 1 la Raliul Dakar! La ce categorie a c&acirc;știgat rom&acirc;nul: &rdquo;Triumf cu stil&rdquo;
Emanuel Gyenes, locul 1 la Raliul Dakar! La ce categorie a câștigat românul: ”Triumf cu stil”
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!