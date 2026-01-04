Pilotul spaniol Edgar Canet (Red Bull KTM) a câştigat prima etapă a Raliului Dakar 2026, la categoria moto, desfăşurată duminică în Arabia Saudită, în care românul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 22.

Spaniolul Edgar Canet, învins inițial de Ross Branch din Botswana



Canet a încheiat etapa pe locul secund, după botswanezul Ross Branch (Hero Motosports), care a fost însă retrogradat pe locul al şaptelea după ce primit o penalizare de şase minute pentru depăşirea vitezei în zonele neutralizate, conform agenţiei EFE.

În urma modificării clasamentului, Edgar Canet a urcat pe primul loc, fiind înregistrat cu timpul 3h 16 min 11 sec pe cei 305 km cronometraţi ai etapei cu startul şi sosirea la Yanbu, în lungime totală de 518 km.

El a fost urmat la 1 min 02 sec de australianul Daniel Sanders, colegul său de la Red Bull KTM, şi la 1 min 32 sec de americanul Ricky Brabec (Honda).

