„Minerul” Aurel Pîrtea (37 de ani), luptător român din MMA, a discutat în exclusivitate, la emisiunea „Poveștile Sport.ro”, despre momentul care i-a schimbat cariera.

„Minerul” Aurel Pîrtea, invitat la „Poveștile Sport.ro”

Aurel Pîrtea are un palmares de luptător profesionist de 28 de victorii și 16 înfrângeri. „Minerul” a intrat în MMA după un moment complicat din viața sa. A fost dat afară după 3 ani de box pentru că s-a bătut pe stradă.

„Am început prima oară cu rugby. La 8 ani eram la 'optari', așa se numea divizia. După aceea, sora mea făcea atletism. M-am dus cu ea pe stadionul 23 august, iar după m-am apucat de box. Am stat 3 ani la box, după care m-am adus la maestrul Amatto Zaharia și am început cu kempo și cu artele marțiale mixte.

Aurel Pîrtea: „M-au dat afară pentru că am luptat pe stradă”

(n.r.- ce l-a făcut să aleagă sporturile de contact?) Aveam un văr căruia îi plăceau luptele și am zis să mă ducă la box. M-a dus la box și mi-a plăcut. Am boxat de câteva ori la loturile naționale. Nu am avut rezultate foarte bune la box.

După aceea m-au dat afară pentru că am luptat pe stradă și nu aveai voie să lupți pe stradă. Și am avut norocul să ajung la Amatto Zaharia, și să continui luptele, artele marțiale mixte și kempo”, a declarat Aurel Pîrtea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Aurel Pîrtea este un sportiv MMA specializat în lupta la sol. „Minerul” și-a primit porecla datorită forței cu care lovește la categoria „lightweight” („ușoară”).

