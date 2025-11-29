Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român

„Nerazzurrii” au cedat în deplasarea de la Atletico Madrid, după ce au primit gol în prelungirile partidei jucate pe Wanda Metropolitano.

După ce Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 9, iar Zielinski a egalat scorul în startul celei de-a doua reprize, lovitura finală a fost dată de Gimenez în minutul 90+3.

Astfel, echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere din acest sezon de Champions League.

Italienii au comparat Interul lui Chivu cu un boxer amețit

Italienii au vorbit despre ultimele două înfrângeri ale lui Inter, care pe lângă insuccesul cu Atletico Madrid a pierdut cu 0-1 în derby-ul cu AC Milan.

Situația complicată a lui Cristi Chivu a fost analizată, iar italienii au numit factorii care pot schimba situația lui Inter.