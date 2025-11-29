Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român

Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: &bdquo;Pare un boxer amețit&rdquo;. Ce urmează pentru antrenorul rom&acirc;n Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu nu se află într-o situație bună la Inter după ultimele două meciuri.

TAGS:
cristi chivuInterSerie AChampions League
Din articol

„Nerazzurrii” au cedat în deplasarea de la Atletico Madrid, după ce au primit gol în prelungirile partidei jucate pe Wanda Metropolitano.

După ce Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 9, iar Zielinski a egalat scorul în startul celei de-a doua reprize, lovitura finală a fost dată de Gimenez în minutul 90+3.

Astfel, echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere din acest sezon de Champions League.

Italienii au comparat Interul lui Chivu cu un boxer amețit

Italienii au vorbit despre ultimele două înfrângeri ale lui Inter, care pe lângă insuccesul cu Atletico Madrid a pierdut cu 0-1 în derby-ul cu AC Milan.

Situația complicată a lui Cristi Chivu a fost analizată, iar italienii au numit factorii care pot schimba situația lui Inter.

„Inter este astăzi un boxer uluit, în căutare de certitudini după două înfrângeri dureroase. Deplasarea la Madrid este o rană deschisă, derby-ul are încă un gust amar. Cristian Chivu își arde poate stresul cu încă câteva țigări, precum cele pe care le fuma la Metropolitano.

Mai multă concentrare și determinare. Inter trebuie să găsească ingredientele potrivite în rețeta lor, cele esențiale pentru a redescoperi gustul victoriei. Tot ce este necesar pentru a coborî în bârlogul Pisei, proaspăt revenită după o remiză fulgerătoare cu Sassuolo. Echipa lui Gilardino și-a arătat cea mai bună formă împotriva echipelor mari. O remiză la Bergamo, o înfrângere mai mult decât onorabilă împotriva Romei și o remiză pe San Siro împotriva AC Milan a lui Massimiliano Allegri.”, au scris italienii de la TMW.com

În urma înfrângerii din Champions League, Inter se află pe locul patru în clasamentul fazei ligii și are 12 puncte din cinic meciuri jucate. În Seria A, „nerazzurrii” se află pe locul patru cu cu 24 de puncte adunate în 12 meciuri.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut
&bdquo;Cel mai puternic om al lui Zelenski&rdquo;, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuv&acirc;nt. Președintele Ucrainei a rămas mut
ARTICOLE PE SUBIECT
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent
Fabregas a refuzat-o pe Inter &icirc;n vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu
Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu
Chivu, apărat cu dinții de un colos al fotbalului mondial: &bdquo;Eu asta văd!&ldquo;
Chivu, apărat cu dinții de un colos al fotbalului mondial: „Eu asta văd!“
ULTIMELE STIRI
Lorena Ostase, după succesul Rom&acirc;niei cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor
Lorena Ostase, după succesul României cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor
ȘOC &icirc;n Monaco &ndash; PSG, exclusiv pe VOYO! Paris FC - Auxerre ACUM, Olympique Marseille joacă și ea azi &icirc;n Ligue 1
ȘOC în Monaco – PSG, exclusiv pe VOYO! Paris FC - Auxerre ACUM, Olympique Marseille joacă și ea azi în Ligue 1
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
AUR pentru Rom&acirc;nia la box!
AUR pentru România la box!
ACUM: Everton - Newcastle 1-4, LIVE pe VOYO! Gafă monumentală comisă de Pickford
ACUM: Everton - Newcastle 1-4, LIVE pe VOYO! Gafă monumentală comisă de Pickford
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

Valeriu Iftime &icirc;și pune m&acirc;inile &icirc;n cap după anunțul lui Becali: &rdquo;Dacă face asta, pierd toți banii&rdquo;

Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Fabregas a refuzat-o pe Inter &icirc;n vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!

FCSB și-a dat acordul! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la următorul meci din Europa League

FCSB și-a dat acordul! Ce se va întâmpla la următorul meci din Europa League



Recomandarile redactiei
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
Lorena Ostase, după succesul Rom&acirc;niei cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor
Lorena Ostase, după succesul României cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor
Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show &icirc;n ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider!
Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show în ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider!
Imagini incredibile la meciul rom&acirc;nilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală &icirc;n timp ce jucătorii se luau la bătaie
Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie
AUR pentru Rom&acirc;nia la box!
AUR pentru România la box!
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Un rom&acirc;n a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania &icirc;n Rom&acirc;nia. Ce se afla &icirc;n interiorul pachetului

stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Sănătatea și transporturile primesc bani &icirc;n plus la rectificare. Finanțele răm&acirc;n cu un buget redus după scăderea dob&acirc;nzilor

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Cei mai mari producători de ciocolată din Rom&acirc;nia, scoși la v&acirc;nzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!