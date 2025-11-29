Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român

„Nerazzurrii” au cedat în deplasarea de la Atletico Madrid, după ce au primit gol în prelungirile partidei jucate pe Wanda Metropolitano.
După ce Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 9, iar Zielinski a egalat scorul în startul celei de-a doua reprize, lovitura finală a fost dată de Gimenez în minutul 90+3.
Astfel, echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere din acest sezon de Champions League.
Italienii au comparat Interul lui Chivu cu un boxer amețit
Italienii au vorbit despre ultimele două înfrângeri ale lui Inter, care pe lângă insuccesul cu Atletico Madrid a pierdut cu 0-1 în derby-ul cu AC Milan.
Situația complicată a lui Cristi Chivu a fost analizată, iar italienii au numit factorii care pot schimba situația lui Inter.
„Inter este astăzi un boxer uluit, în căutare de certitudini după două înfrângeri dureroase. Deplasarea la Madrid este o rană deschisă, derby-ul are încă un gust amar. Cristian Chivu își arde poate stresul cu încă câteva țigări, precum cele pe care le fuma la Metropolitano.
Mai multă concentrare și determinare. Inter trebuie să găsească ingredientele potrivite în rețeta lor, cele esențiale pentru a redescoperi gustul victoriei. Tot ce este necesar pentru a coborî în bârlogul Pisei, proaspăt revenită după o remiză fulgerătoare cu Sassuolo. Echipa lui Gilardino și-a arătat cea mai bună formă împotriva echipelor mari. O remiză la Bergamo, o înfrângere mai mult decât onorabilă împotriva Romei și o remiză pe San Siro împotriva AC Milan a lui Massimiliano Allegri.”, au scris italienii de la TMW.com.
În urma înfrângerii din Champions League, Inter se află pe locul patru în clasamentul fazei ligii și are 12 puncte din cinic meciuri jucate. În Seria A, „nerazzurrii” se află pe locul patru cu cu 24 de puncte adunate în 12 meciuri.