Isaac Johnson, în vârstă de 31 de ani, a murit în acest weekend după ce a fost grav rănit în timpul unui meci de MMA, desfăşurat lângă Chicago, în Statele Unite.

„Sunt fără cuvinte”, a scris pe Facebook promotorul Matador Fighter Challenge în momentul în care a anunţat moartea lui Isaac Johnson.

Luptătorul în vârstă de 31 de ani, originar din Chicago, a murit sâmbătă, la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoştinţa într-o cuşcă MMA din suburbia oraşului Illinois.

Potrivit unui purtător de cuvânt al oraşului Cicero pentru NBC 5 Chicago, serviciile de urgenţă au fost chemate la ora 20:38. Transportat rapid la spitalul universitar Loyola, luptătorul a fost declarat mort la ora 00:01. A fost efectuată imediat o autopsie pentru a determina circumstanţele decesului, dar rezultatele nu au fost încă comunicate. De asemenea, poliţia locală a deschis o anchetă.

Matador Fighter Challenge a avut loc la Cicero Stadium. Descris ca „evenimentul suprem de MMA şi box thailandez”, acesta urma să reunească „luptători locali” în „lupte intense şi cu miză mare”. Potrivit news.ro, Isaac Johnson era înscris în categoria grea pentru un meci de box thailandez împotriva lui Mario Aleksandrovski.

Într-o postare pe reţelele sociale, promotorul Joe Goytia a mărturisit că „spera să nu fie nevoit să scrie niciodată acest mesaj”. „Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt în acest moment”, a declarat el. Apoi a precizat: „Isaac Johnson, unul dintre luptătorii evenimentului nostru, s-a prăbuşit spre finalul luptei. A primit primul ajutor de la echipa medicală prezentă şi a fost transportat la spital. Am aflat în jurul orei 1:30 dimineaţa că nu a supravieţuit. Sunt fără cuvinte. Transmit sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi colegilor săi”.

Responsabilul evenimentului a asigurat Fox 5 Washington că Isaac Johnson a trecut cu bine de vizita medicală obligatorie înainte de luptă şi că aceasta nu a semnalat nimic anormal.

