Sportivii români au obţinut o medalie de aur, una de argint şi una de bronz la Campionatele Europene de seniori U23 la box, în Ungaria.

Amalia Niţă (sportivă legitimată la CSM Constanta) a luat medalia de bronz a categoriei 75 kg.

Andra Crinuţa Sebe a urcat pe treapta a doua a podiumului categoriei 65 kg, la feminin. Sportiva legitimată la CSA Steaua a pierdut finala cu Kayla Aleen, însă cu fruntea sus, luptând până la ultimul gong pentru a întoarce soarta partidei, în care englezoaica a beneficiat de un bagaj mult mai mare de trucuri şi argumente tehnice pentru a puncta fără să stea ”la bătaie” cu Andra.

Medalia de aur a României la acest european a fost cucerită de Daniel Raj Stoican (70 kg), după cinci victorii entuziasmante ale acestuia, toate de luptă până la epuizare. Stoican a făcut o demonstraţie de forţă şi mentalitate de învingător în finala cu georgianul Luka Nikabadze.

