A murit generalul de care se leaga cele mai mari performante ale sportului romanesc la Jocurile Olimpice

Generalul Marin Dragnea, veteran de razboi, a murit la varsta de 96 de ani. De numele lui se leaga cele mai importante participari ale sportului romanesc la Jocurile Olimpice, el fiind pe rand presedinte al Comitetului Olimpic Roman, intre 1974 si 1984, prim-vicepresedinte, 1973-1974 si 1977-1981, si presedinte al Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport, 1974-1977 si 1981-1984. In aceasta perioada, Romania a obtinut cele mai mari victorii sportive la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 (4 medalii aur, 6 argint, 14 bronz), Moscova 1980 (6 aur, 6 argint, 13 bronz) si Los Angeles 1984 (20 aur, 16 argint, 17 bronz), situandu-se printre primele cinci tari din lume. In anul 1983, Comitetul International Olimpic i-a acordat medalia de argint a Ordinului Olimpic.

Dragnea, care s-a nascut pe 30 mai 1923, in comuna Silistea - Gumesti, devenita celebra din romanul „Morometii” al lui Marin Preda, a devenit copil de trupa la 12 ani. La varsta de 18 ani, in 1941, a plecat voluntar pe front cu o unitate de cavalerie. A participat, timp de 4 ani, la luptele crancene atat din Campania de Est, cat si din cea de Vest. General Dragnea fost ranit de schije la Stalingrad, fiind salvat de calul său, iar in decembrie 1942 a fost luat prizonier la Stalingrad. In timpul bataliei pentru eliberarea Oradiei Mari, in octombrie 1944, a suferit a doua ranire grava, la bratul stang, pe care era sa-l piarda, ramanand cu un grad de invaliditate din acest motiv, dupa opt operatii.

In 1943, el a absolvit Scoala de Ofiteri de Infanterie, iar dupa razboi, Scoala Superioara de Razboi (1952) si Academia Superioara de Comanda si Stat Major (1954). Generalul Marin Dragnea a slujit Armata Romaniei aproape 50 de ani, in multe garnizoane din tara si a fost decorat cu ordine cu 10 ordine de razboi, pentru merite deosebite de Statul Roman, Ceh, Slovac, Rus, Francez, German sau Croat. De asemenea, pentru faptele de vitejie pe campul de lupta a primit Steaua Romaniei, Coroana Romaniei, Virtutea Militara si Barbatie si Credinta. A luptat sub drapelul Romaniei din prima si pana in ultima zi a celui de-Al Doilea Razboi Mondial. A stat chiar si in lagar in Siberia si a povestit mereu ca a fost norocos, deoarece peste 800.000 de soldati romani au murit in conflagratia mondiala.

Pe 27 decembrie 1989, veteranul a fondat Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, al carei presedinte a fost pana in prezent. Generalul Marin Dragnea s-a stins din viata la varsta de 96 de ani. Politicianul Liviu Dragnea era nepot de var primar al generalului Marin Dragnea. In ultimii ani, din cauza sanatatii tot mai subrede, dar si dupa asocierea cu masurile nepopulare ale nepotului, dupa ce s-a aflat ca a condus represiunea studentilor de la Timisoara din 1956 sau dupa ce i s-a reprosat ca a revenit in tara, in 1944, impreuna cu Divizia „Tudor Vladimirescu”, care fost infiintata de rusi si a avut o contributie esentiala in comunizarea Armatei Romane, el s-a retras treptat din viata publica.