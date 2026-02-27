Radu Drăgușin a fost titular în derby-ul pierdut de Tottenham Hotspur pe teren propriu, 1-4 cu Arsenal, însă evoluția sa din repriza secundă a atras critici dure în presa britanică.

După o primă parte solidă, internaționalul român a avut dificultăți în defensivă, iar „Tunarii” au profitat.

Tottenham a ajuns astfel pe locul 16 în Premier League, cu 29 de puncte, la doar două peste Nottingham Forest și la patru de West Ham United, prima echipă aflată pe loc retrogradabil.

Veste proastă pentru Radu Drăgușin! Englezii anunță că românul iese din schemă

O publicație apropiată clubului susține că antrenorul Igor Tudor și-ar fi pierdut deja încrederea în Drăgușin înaintea duelului cu Fulham.

Jurnaliștii englezi notează că revenirea lui Kevin Danso ar putea însemna trecerea românului pe banca de rezerve. „Drăgușin a fost «umilit» destul de ușor de Arsenal. Meciul de duminică a arătat exact de ce nu e suficient de bun să joace la Spurs”, a scris tottenhamhotspurnews.com, care au evidențiat și cifrele modeste ale fundașului: doar 50% dintre duelurile la sol câștigate în meciul cu Arsenal.

Conform Sofascore, în actualul sezon de Premier League, Drăgușin are o medie de 44,8% dueluri la sol câștigate și 52,9% dueluri aeriene câștigate, în șase apariții.

Pentru Tottenham urmează un meci crucial în deplasare, la Fulham, duminică, 1 martie. Partida va putea fi urmărită în direct e VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul www.sport.ro.