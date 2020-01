BREAKING NEWS: Man si Coman, OUT de la nationala lui Radoi pentru Jocurile Olimpice? Anuntul de ultima ora al lui Becali

Becali lasa de inteles ca vedetele FCSB nu vor fi in lotul Romaniei la Jocurile Olimpice din august!

Fara Man si Florinel Coman pentru Radoi la Tokyo! FCSB prioritizeaza calificarea in grupele europene si nu le va permite jucatorilor sai cei mai importanti, Florinel Coman si Dennis Man, sa mearga la JO! Becali a evitat un raspuns categoric, dar a lasat de inteles ca ii va tine acasa pe Coman si Man. Initial, patronul FCSB nu si-a dat seama ca evenimentele se suprapun si a spus ca e gata sa le permita lui Man si Coman sa plece alaturi de nationala Romaniei in Japonia. Dupa ce a aflat pozitia lui Mihai Stoica, Becali a revenit asupra declaratiei initiale: "S-ar putea sa ma iau dupa ei. Stiu ce am de facut".

"Eu? De ce sa nu-i las? Cum sa nu-i las? Decide Mirel Radoi. Nu cred ca o sa-i vrea la Jocurile Olimpice. Nu ma pun impotriva la asa ceva. Nu stiu ce a spus MM. Eu nu-s impotriva. Daca sunt ceilalti din staff, e posibil sa fac asa cum spun ei. Acum zic 'da', dar sunt nepregatit pe subiectul asta. O sa vedem ce-o sa fie, o sa ne lumineze Domnul. Dau un raspuns diplomatic, sa nu existe speculatii. Stiu ce am de facut, da? Sa stiti asta", a spus Becali la PRO X.