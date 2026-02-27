Mișcarea lui CR7 a creat speculații că fotbalistul în vârstă de 41 de ani s-ar putea întoarce în Spania de la Al-Nassr. Antrenorul Rubi a precizat că Ronaldo va fi întâmpinat cu căldură, dacă va dori să facă schimbarea surprinzătoare.

Cristiano Ronaldo, devenit acționar la Almeria

Cristiano Ronaldo a declarat că mișcarea sa reprezintă „o ambiție de lungă durată a mea de a contribui la fotbal, dincolo de teren” și a adăugat că „UD Almeria este un club spaniol cu ​​fundații solide și un potențial clar de creștere”.

„Cristiano Ronaldo a achiziționat 25% din acțiunile UD Almeria prin intermediul CR7 Sports Investments, o filială a CR7 SA, acesta fiind un pas important în extinderea continuă atât a clubului, cât și a portofoliului de investiții al omului de afaceri portughez.

Acest acord face parte din expansiunea internațională a entității derulată de președintele Mohamed Al Khereiji prin intermediul conglomeratului său de afaceri SMC Group”, se arată în comunicatul emis de Almeria.

Antrenorul îl așteaptă pe CR7 cu brațele deschise

Antrenorul echipei Almeria, Rubi, și-a împărtășit părerea despre implicarea lui Cristiano Ronaldo.

„Suntem foarte fericiți. Evident, îl primim cu brațele deschise. Cred că este o veste excelentă, pentru că cineva ca el, cu cunoștințele sale complete despre sport și fotbal, poate ajuta un club ca al nostru.

Este foarte emoționant pentru întregul club și pentru oraș. Știți deja relația bună pe care Cristiano o are cu proprietarii. Important este că a ajuns aici, cu noi. Suntem foarte fericiți.

Ar fi extraordinar și minunat dacă ar putea juca aici, dar aceasta este o întrebare pentru el. Acesta este clubul lui și, dacă ar vrea să continue să joace, indiferent cine ar fi antrenorul, ar fi primit cu brațele deschise. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a declarat tehnicianul Rubi, citat de goal.com.

Cristiano Ronaldo va rămâne la Al Nassr

Almeria poate visa la un transfer pentru Ronaldo, dar internaționalul portughez a precizat recent că se concentrează în continuare pe Al-Nassr.

„Da, sunt foarte fericit. După cum am spus de atâtea ori, aparțin Arabiei Saudite. Este o țară care m-a primit foarte bine pe mine, pe familia mea și pe prietenii mei. Sunt fericit aici. Vreau să continui aici.

Și cel mai important lucru este că vom continua să forțăm. Suntem acolo, în frunte. Sarcina noastră este să câștigăm, să punem presiune pe rivalii noștri pentru titlu și o să vedem.

Suntem pe drumul cel bun. Ne-am revenit, suntem buni, avem încredere meci de meci. Suntem într-o formă bună. Să vedem ce se va întâmpla” - au fost cuvintele lui Cristiano Ronaldo.

Ronaldo are contract cu Al-Nassr până în 2027 și va împlini 42 de ani până la expirarea contractului actual.