Adrian Mutu nu merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Autoritatile japoneze i-au interzis accesul in tara

Actualul selectioner al nationalei U21 nu va face parte din delegatie.

Nationala de fotbal a Romaniei va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde pe banca va sta Mirel Radoi, cel care a reusit calificarea istorica in urma semifinalei de la Campionatul European U21.

Adrian Mutu a fost si el dorit in staff alaturi de Radoi, insa acest lucru nu ii va fi permis datorita trecutului sau sportiv. Conform Constitutiei din Japonia, persoanele care au fost depistate pozitiv si care vor sa intre in tara, nu vor primi viza, informeaza DigiSport.

Mutu a fost depistat pozitiv cu cocaina in 2004, in perioada in care era jucatorul lui Chelsea. El nu este singura persoana din lumea sportului care s-a confruntat cu o astfel de masura din partea autoritatilor japoneze: Maradona nu a primit viza la Cupa Mondiala din 2002.