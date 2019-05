"Gata, am scapat!" Becali n-a avut voie sa voteze la Europarlamentare, dar e in culmea fericirii dupa exit poll

Gigi Becali are interdictie la vot dupa condamnarea primita acum 5 ani.

Asta nu l-a impiedicat sa traiasca la intensitate maxima ziua electorala. Becali e bucuros ca rezultatele exit poll-urilor arata o scadere categorica a partidului de guvernamant in preferintele romanilor. Patronul FCSB a criticat in mai multe randuri masurile guvernului PSD si chiar a luat parte la protestele din Piata Victoriei, acum un an, dupa adoptarea OUG 13 de catre Guvern.



"Nu am fost sa votez pentru ca nu am voie. Ma bucur de rezultat. Scapam de ciuma rosie. Sunt foarte bucuros", a spus Becali pentru Fanatik.