Fetele antrenate de Viorel Filimon s-au calificat la Jocurile Olimpice dupa un turneu preolimpic perfect.

Campioanele Europene au trecut in semifinale cu 3-0 de Italia, apoi au batut in ultimul act India cu 3-2. Dana Dodean, Bernadette Szocz, Elizabeta Samara si Irina Ciobanu merg la Tokyo si viseaza la o medalie!



Nationala de baieti a ratat orice sansa la JO dupa ce a pierdut in semifinalele turneului contra Slovaciei, 2-3.