Eddy Gnahore a explicat ce ar trebui să facă roș-albii ca să poată să aducă titlul în Ștefan cel Mare.

Mijlocașul defensiv a fost întrebat despre șansele la titlu ale lui Dinamo, care în acest moment se bate cu Universitatea Craiova și Rapid.

În etapa 29 din campionat, „câinii” vor juca cu FC Argeș , iar meciul va avea loc duminică de la 18:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Dinamo se află pe locul doi în Superliga , la patru puncte de Universitatea Craiova și vin după înfrângerea din derby-ul cu Rapid, scor 1-2, din runda trecută.

„(Putem vorbi despre revanșă în play-off?) Da, normal, când pierzi cu echipă și poți să te întâlnești cu ea din nou îți dorești revanșa și vrei să câștigi.

(n.r. vă gândiți la titlu?) Da, pentru că dacă zic că nu ne gândim la titlu aș minți. Suntem în zona de sus a clasamentului, am fost acolo de la începutul sezonului. Jucăm un fotbal bun, avem jucători buni și nu suntem foarte departe de primul loc, de Universitatea Craiova.

Să zic că nu ne gândim la titlu ar fi o minciună, dar cred că nu ajunge să ne gândim, avem nevoie de mai mult de atât, trebuie să arătăm asta pe teren și să fim suficient de buni în play-off.

Aceste trei echipe (n.r. Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo) sunt favorite să câștige titlul până acum, dar play-off-ul este plin de surprize de obicei și nu știi ce se poate întâmpla”, a spus Eddy Gnahore în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Eddy Gnahore, fidelitate pentru roș-albi

Fotbalistul francez, cotat în prezent la 750.000 de euro, este un om de bază în echipa dinamovistă, bifând 27 de prezențe în actuala ediție de Superliga. Acesta a ținut să sublinieze atașamentul său față de club, excluzând un transfer la o altă echipă din campionatul intern.

„Eu întotdeauna am zis că Dinamo este prima echipa cu care am semnat din România. Este clubul pe care îl plac și mă simt bine și am zis-o de mult. Voi juca numai pentru Dinamo. Dacă ar fi să plec de la acest club voi pleca în străinătate. Nu voi schimba cluburile aici în România”, a adăugat mijlocașul.

„Câinii” l-au adus liber de contract pe Eddy Gnahore în ianuarie 2024, după ce francezul s-a despărțit de Ascoli din Italia.