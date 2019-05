"Pana sa ajung fotbalist nu dormisem niciodata intr-un pat". Eric, superinterviu la Zi-le Libere! Povestea sa de viata si faza care l-a facut sa strige: "Sunt brazilian FAKE! Puscarie!"

Pana sa ajunga fotbalist, brazilianul Eric n-avea cu ce sa se incalte si dormea pe jos alaturi de mama lui. Eric vrea sa isi incheie cariera langa Hagi, la Viitorul.

Eric a invatat fotbal pe strada, in Brazilia. La 5 goluri de titlul de cel mai bun marcator strain din istoria fotbalului romanesc, Eric a oferit un interviu pentru ProTV. La Zi-le Libere! el a povestit cum a inceput fotbalul si cum s-a desfasurat viata sa inainte sa devina profesionist. Ca orice brazilian, Eric s-a transformat cand a vazut mingea si nu s-a putut abtine de la cateva jonglerii.

Eric s-a dat in spectacol si pe plaja, la Constanta. El a vrut sa nimereasca un cauciuc de camion, dar nu a reusit.

"Brazilian fake, puscarie! Cel mai puscarie de brazilian care a trecut prin Romania!", a exclamat el.

Eric e as la dansul-razboinic al brazilienilor - capoeira.



"Cand eram micut, faceam capoeira! Nu purtam chiloti cand eram mic si am ridicat piciorul la un moment dat. Cand am facut asa, mi s-au rupt pantalonii si am ramas in fundul gol", a povestit el.



Eric s-a apucat de fotbal ca sa scape de saracie.



"Pana am crescut eu dormeam cu mama pe jos! Cu mama si cu sora mea, n-am avut niciodata un pat!", a mai spus el.



Eric imprumuta incaltari de la verii lui.

"Chiar daca erau mari, era o pereche pentru cinci oameni. Si eu mi-am pus in cap ca o sa ajung fotbalist si o sa imi cumpar cati adidasi doresc", a mai spus Eric.