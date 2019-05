N-a dormit intr-un pat pana la 17 ani si impartea incaltamintea cu alti 4 baieti! Eric, dezvaluiri emotionante despre saracia din Brazilia

Nu doar Neymar si Casemiro isi amintesc cu lacrimi in ochi de greutatile din copilarie. Eric, brazilianul lui Hagi, a avut de parcurs un drum lung pana la viata buna de azi.

Pe Eric, saracia l-a impins de la spate si l-a motivat tot timpul sa ajunga fotbalist. Brazilianul lui Hagi isi aduce aminte ca in copilarie nici nu putea visa la un pat. A dormit pe jos, alaturi de mama si de sora lui, pana cand a ajuns la primul club profesionist, Metropolitano.

"In comparatie cu copiii de azi, copilaria mea a fost cea mai bogata. A fost frumos, m-am jucat peste tot. Nu aveam cele mai bune jucarii, nu aveam tot ce imi doream, dar tot ce aveam iubeam."

"Jucaria mea era mingea, dar eu nu aveam o minge, mama mea nu avea posibilitatea sa imi ia o minge."

"Am plans de bucurie cand am dormit prima data intr-un pat"



"Da, a fost greu. Eu pot sa spun ca n-am avut saracie in familie, mereu am avut ce sa mancam, unde sa dormim, dar lucrurile au fost grele."

"Toata viata mea, pana cand am mers la primul club, la Metropolitano, eu nu am avut un pat in care sa dorm."

"Acolo am locuit singur, am avut casa mea, iar clubul platea chiria."

"Atunci a fost prima data cand am dormit intr-un pat. Pana am crescut, eu dormeam cu mama si cu sora mea pe jos."

"Imi amintesc de ziua aia, m-am pus in pat si am inceput sa plang pentru ca mi-am realizat un vis, sa devin un jucator si sa stau sigur intr-o casa."

Casemiro cu iaurtul, Neymar cu prajiturile, Eric cu adidasii



Casemiro a povestit intr-un interviu anul trecut ca ii vine sa planga atunci cand vede un borcanel de iaurt, pentru ca mama lui nu isi permitea sa ii cumpere iaurt in copilarie.

Neymar are si el o poveste asemanatoare, cu prajiturile. "Mi-am zis ca intr-o zi o sa fiu atat de bogat incat o sa-mi deschid o fabrica de prajituri, sa mananc cate vreau eu."

Eric are si el o poveste de acest gen, cu adidasii.

"Exact cum e povestea lui Casemiro cu iaurtul, asa sunt eu cu adidasii."

"Aveam niste verisori mai mari si adidasii lor ii foloseam toti, chiar daca erau masura mai mare. Era o pereche pentru 5 copii."

"Atunci mi-am pus in cap ca o sa ma fac fotbalist si o sa-mi iau cati adidasi imi doresc, ca sa nu mai am probleme. Acum, cand e vorba de adidasi, e singura chestie la care nu am cum sa ma controlez. Ii iau, il folosesc 6 luni si ii trimit in Brazilia la toti verisorii mei."

"Din 2007 si pana acum cred ca am trimis peste 100 de perechi de adidasi in Brazilia."