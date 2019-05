Rapid transfera de la Dinamo! Giulestenii s-au inteles cu un fotbalist al lui Rednic, acesta a preferat sa mearga in Liga a II-a!

Rapid a promovat matematic in liga secunda, iar duminica va juca meciul cu Axiopolis Cernavoda doar pentru palmares. 10.000 de suporteri sunt asteptati in Regie.

Rapid a promovat in liga a doua, iar Daniel Pancu a inceput sa se gandeasca deja la transferuri. El vrea sa intareasca echipa astfel incat sa poata ataca direct promovarea in prima liga!

Pana sa inceapa negocierile pentru aducerea lui Alexandru Ionita I de la Snagov si a lui Alex Ionita II de la CFR Cluj, giulestenii au batut palma cu un fotbalist de la Dinamo.

Facundo Mallo, de la Dinamo la Rapid



La Rapid va juca in sezonul viitor fundasul uruguayan Facundo Mallo, in varsta de 24 de ani. Acesta a fost adus de Rednic in Romania.

Facundo Mallo s-a lansat la Liverpool din Uruguay si a mai jucat la CA Torque inainte sa vina in Romania. El evolueaza pe postul de fundas central si este evaluat la aproximativ 400.000 euro.

3 meciuri a jucat sudamericanul Mallo pentru Dinamo.